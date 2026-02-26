Bugün
Anasayfa Kültür Sanat Bağdat Ramazan'da Diriliyor: İftar Sofraları Kuruldu

Bağdat Ramazan'da Diriliyor: İftar Sofraları Kuruldu

Yayınlanma Tarihi: 26.02.2026 09:35

Irak'ın başkenti Bağdat, Ramazan ayının manevi atmosferiyle yeniden canlanıyor. Şehrin farklı noktalarında kurulan iftar sofraları, yüzlerce kişiyi bir araya getirerek dayanışma ruhunu pekiştiriyor. Camilerde kılınan teravih namazları, Bağdat sokaklarını müminlerle dolduruyor. Ramazan'ın bereketli günlerinde şehir, adeta farklı bir kimliğe bürünüyor ve halkın yüzünde mutluluk ifadeleri beliriyor.

Geçmişte yaşanan çatışmaların yorgunu tarihi kent, ramazan ayında, kendine özgü farklı bir çehreye bürünüyor. Dini ritüellerin günlük sosyal hayatla iç içe geçtiği başkentte ramazan ayında özellikle iftar saatine yakın hareketlilik artıyor.
Bağdat'ın bazı sokakları, ramazan ayının gelişiyle renkli ışıklar ve geleneksel süslemelerle donatılarak kentin ruhuna canlı bir atmosfer kazandırıyor.
Şehrin en eski ticari merkezlerinden biri olan Şorca Çarşısı'nın dar sokaklarında, iftar vakti yaklaşırken yoğunluk dikkati çekiyor. Alışveriş yapanlar, ramazan ayında Irak sofralarının vazgeçilmezi hurma, gıda ürünleri ve baharat almak için adeta çarşıya akın ediyor.
Çarşı esnafından Casım Muhammed, yaşanan ekonomik zorluklara ve fiyatların artmasına rağmen ramazan ayında ticari hareketliliğin arttığını söyledi.
Ahmed Fadıl da Şorca Çarşısı'nda ramazan öncesinde ve ilk haftasında ticari hareketlilik yaşandığını anlattı.
- Nehir kıyısında iftar
Kadim kentte birçok aile havaların uygun olduğu günlerde Dicle Nehri kıyısında açık havada iftar yapmayı tercih ediyor.
Mübarek ayın sosyal ve renkli yönünü yansıtan söz konusu manzarada, aileler akşam ezanı öncesinde manevi bir atmosferin hâkim olduğu ortamlarda bir araya geliyor.
İftar sonrasında Iraklılar, teravih için de kentteki tarihi camileri tercih etmeye çalışıyor.
Özellikle İmam-ı Azam Ebu Hanife Camisi'nde, teravih ve gece namazlarını kılmak için çok sayıda kişi toplanıyor. Din adamları, ramazan ayında dini etkinlikler ve hayır faaliyetlerine katılımın her yıl arttığını ifade ediyor.
Ayrıca başkentin çeşitli mahallelerinde ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği dağıtmak amacıyla gönüllü girişimler düzenleniyor. Bu gelenek, toplumdaki köklü dayanışma ruhunu yansıtıyor.

