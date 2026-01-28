Gümüşören Barajı’nda Göz Bebeği Gibi Buz Oluşumu

Kayseri'nin Develi ilçe sınırları içerisinde yer alan Gümüşören Barajı'nın Menengi mezrasına yakın bölümünde, son günlerde etkili olan sert kış koşulları nedeniyle olağanüstü bir doğa olayı yaşandı. Baraj gölünün yüzey suları, bölgede hissedilen yoğun soğuk hava dalgasının etkisiyle kısmen donmaya başladı ve bu donma süreci sırasında görsel açıdan büyüleyici formasyonlar ortaya çıktı. Meteoroloji verilerine göre, bölgede gece sıcaklıkları eksi 15 dereceye kadar düşerken, gündüz saatlerinde de sıfırın altında seyreden hava koşulları, su yüzeyinde farklı kalınlıklarda buz tabakalarının oluşmasına neden oldu.

Drone teknolojisi kullanılarak havadan yapılan profesyonel çekimlerde, göl yüzeyinde oluşan halka şeklindeki buz yapıları ve bu halkaların merkezlerinden dışarıya doğru yayılan çatlak desenler net bir şekilde görüntülendi. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak büyük ilgi gördü ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Beyaz ve açık mavi tonların hakim olduğu buz tabakası, havadan bakıldığında insan gözünün iris ve göz bebeği yapısını çağrıştıran doğal desenler oluşturarak adeta bir sanat eseri görünümü kazandı. Özellikle güneş ışınlarının buz yüzeyine çarpmasıyla ortaya çıkan ışık oyunları, bu benzersiz manzaranın görsel etkisini daha da artırdı.

Doğa bilimciler ve iklim uzmanları, genellikle donma sürecinde yaşanan ani ısı değişimlerinin bu tür oluşumların meydana gelmesinde belirleyici rol oynadığını açıkladı. Baraj tabanından yüzeye doğru hareket eden nispeten daha sıcak su akımları ile atmosferdeki soğuk hava arasındaki sıcaklık farkı, buzun homojen bir şekilde donmasını engelliyor ve belirli noktalarda açık su alanlarının kalmasına sebep oluyor. Ayrıca rüzgarın yönü ve hızı da buz tabakasının şekillenmesinde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu tür doğal fenomenlerin Türkiye'de nadiren gözlemlenebildiği ve bilimsel açıdan belgelenmeye değer olduğu vurgulanıyor.

Gümüşören Barajı'nın bölge için sadece estetik değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal açıdan da büyük öneme sahip olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 15 bin dekar tarım arazisini sulayan ve binlerce insanın geçim kaynağı olan bu su kaynağı, kış aylarında sunduğu bu eşsiz görsel şölenle de doğa turizmine katkı sağlıyor. Yerel yönetim yetkilileri, bu nadir görülen doğa olayını korumak ve tanıtmak amacıyla çalışmalar başlattıklarını, baraj çevresinde güvenlik önlemleri alındığını bildirdi.

