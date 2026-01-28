Çambaşı Kayak Merkezi Yarıyıl Tatilinde Doldu Taştı

Karadeniz'in gözde kış turizm destinasyonlarından Ordu Çambaşı Kayak Merkezi, 1500 metre rakımda konumlanan Çambaşı Yaylası'nda, yarıyıl tatili ile birlikte sezonun en yoğun dönemini yaşıyor. 20 Aralık 2025 tarihinde kapılarını açan merkez, modern tesisleri, kaliteli kar yapısı ve denize yakınlığıyla kayakseverlerin ilgi odağı haline geldi. Özellikle yarıyıl tatilinin başlamasıyla aileler ve çocuklar, kış sporlarının keyfini çıkarmak için Çambaşı'yı tercih ediyor.

Kayak merkezi, pistlerinden teleferik hatlarına, kafeteryalarından kayak ekipmanı kiralama noktalarına kadar tüm alanlarda yoğun bir ziyaretçi akınına sahne oluyor. Ziyaretçiler, profesyonel kayak ve snowboard pistlerinde spor yaparken, çocuklar kızak keyfi sürüyor. Bölgedeki konaklama tesisleri haftalardır tam doluluk oranıyla çalışırken, günübirlik ziyaretçi sayısı da her geçen gün artış gösteriyor. Çambaşı'nın sunduğu doğal güzellikler ve modern altyapı, her yaş grubundan tatilciye hitap ediyor.

Ziyaretçilerden Maya Türkmen, Çambaşı Kayak Merkezi'nin her yıl gelişerek daha kaliteli hizmet sunduğunu vurguladı. Ailesiyle birlikte merkezi düzenli olarak ziyaret ettiğini belirten Türkmen, pistlerin genişliği ve kar kalitesinden memnun olduklarını ifade etti. Oğuzhan Eren ise Çambaşı'nın Türkiye'nin denize en yakın kayak merkezlerinden biri olmasının büyük avantaj sağladığını söyledi. Eren, ulaşım kolaylığı ve aile dostu atmosferin, merkezi tercih edilebilir kıldığını belirtti. İbrahim Gündoğdu, Çambaşı'nın Ordu'nun en gözde mekanlarından biri olduğunu vurgulayarak, ailesiyle birlikte unutulmaz bir tatil geçirdiklerini anlattı.

Yerel halktan Ali Ateş, Ordu'da böylesine modern bir kayak merkezinin bulunmasından büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Ateş, tesisin geniş ve kaliteli pistlere sahip olduğunu, her seviyeden kayakçının keyifli vakit geçirebileceğini ifade ederek, herkesi Çambaşı'yı ziyaret etmeye davet etti. Bölge esnafı da sezonun en hareketli dönemini yaşadığını, rezervasyonların haftalarca önceden dolduğunu belirtiyor. Çambaşı Kayak Merkezi, Karadeniz Bölgesi'nin kış turizmi potansiyelini ortaya koyarken, yerel ekonomiye de önemli katkı sağlıyor.

