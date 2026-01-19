Ordu’da 9. Keyfalan Kış Festivali Coşkuyla Kutlandı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde Keyfalan Yaylası'nda düzenlenen 9. Keyfalan Kış Festivali, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi iş birliğiyle coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Vali Muammer Erol ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in de katıldığı festivalde, en güzel çoban ve av köpeği yarışması, odun kesme yarışması, kızakla kayma ve off-road yarışmaları düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, festivalde yaptığı konuşmada soğuk havaya rağmen yaylaya gelen vatandaşlara teşekkür ederek güzel bir organizasyonu geride bıraktıklarını ifade etti. Festivalin okulların yarıyıl tatiline denk gelmesinin, çocukların aileleriyle birlikte eğlenme fırsatı bulmasını sağladığını vurgulayan Güler, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit ise festivale gurbette yaşayan binlerce Mesudiyelinin katıldığını söyleyerek, organizasyonun bölge için önemini vurguladı. Katılımcılara geleneksel pancar çorbası ikram edilen festivalde, yöresel sanatçılar da konser verdi.

Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol ve Başkan Güler, yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti. Yoğun katılımla gerçekleşen festival, yöresel müzik dinletisinin ardından sona erdi.

