Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nde kış manzarası havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nde kış manzarası havadan görüntülendi

Yayınlanma Tarihi: 04.01.2026 15:55

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Yeşilgöz Gölü, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Berrak suyu ve turkuaz rengiyle bilinen Yeşilgöz Gölü, kar yağışı sonrası güzel görüntü oluşturdu. Yaz, ilkbahar ve sonbaharda çevre illerden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olan göl, kışın da kar manzarasıyla dikkati çekiyor.

Karla kaplı ağaçların arasında kalan Yeşilgöz Gölü'nün doğal güzelliği havadan görüntülendi.

Onikişubat Kahramanmaraş

