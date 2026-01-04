Kahramanmaraş’taki Yeşilgöz Gölü’nde kış manzarası havadan görüntülendi

Berrak suyu ve turkuaz rengiyle bilinen Yeşilgöz Gölü, kar yağışı sonrası güzel görüntü oluşturdu. Yaz, ilkbahar ve sonbaharda çevre illerden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı olan göl, kışın da kar manzarasıyla dikkati çekiyor.

Karla kaplı ağaçların arasında kalan Yeşilgöz Gölü'nün doğal güzelliği havadan görüntülendi.

