Tharsa Antik Kenti’nde 8 oda mezarı bulundu

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, Kuyulu köyü yakınlarındaki antik kentte bu yılki kazı çalışmalarının 3 hafta önce başladığını belirtti.

Alkan, 2019'da başlanan kazı çalışmalarında şu ana kadar 40 oda mezarın ortaya çıkarıldığını belirterek, "Son 3 haftada 8 oda mezarı daha gün yüzüne çıkarıldı. Tharsa Antik Kenti, Perre Antik Kenti'nden daha özellikli oda mezarlarına sahip. Ziyaretçilerimizi bu alanı görmeye davet ediyorum." dedi.

