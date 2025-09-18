Bugün
Tharsa Antik Kenti'nde 8 oda mezarı bulundu

Yayınlanma Tarihi: 18.09.2025 12:37

Adıyaman'da, Roma dönemine ait Tharsa Antik Kenti'nde 8 oda mezarı gün yüzüne çıkarıldı.

Tharsa Antik Kenti’nde 8 oda mezarı bulundu

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, Kuyulu köyü yakınlarındaki antik kentte bu yılki kazı çalışmalarının 3 hafta önce başladığını belirtti.
Alkan, 2019'da başlanan kazı çalışmalarında şu ana kadar 40 oda mezarın ortaya çıkarıldığını belirterek, "Son 3 haftada 8 oda mezarı daha gün yüzüne çıkarıldı. Tharsa Antik Kenti, Perre Antik Kenti'nden daha özellikli oda mezarlarına sahip. Ziyaretçilerimizi bu alanı görmeye davet ediyorum." dedi.

