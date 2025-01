"Movies in Concert" ile kült filmler canlı orkestra eşliğinde sahneye taşınıyor

"Movies in Concert" serisi kapsamında "Star Wars", "Yüzüklerin Efendisi" ve "Aslan Kral" gibi yapımlardan sonra "Geleceğe Dönüş" ve "Harry Potter" dev ekran gösterimleri ve canlı orkestra performanslarıyla sahneye taşınacak.

Şişli'de düzenlenen basın toplantısında Piu Entertainment'ın yönetici ortağı Cemil Demirok, projenin Zorlu bir prodüksiyonun ardındaki başarı olduğunu belirterek, "Projeyi Türkiye'de hayata geçirirken büyük bir heyecan ve aynı zamanda zorluklarla karşılaştık. 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz Star Wars, Aslan Kral ve Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği gösterimleri büyük bir ilgi ve beğeni topladı. Özellikle Yüzüklerin Efendisi, 12 bin kişi tarafından izlendi. Bu eserleri hem kapalı salonlarda hem de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu gibi ikonik mekanlarda seyirciyle buluşturduk." dedi.

Demirok, sinema ve müzik tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunan projelerin büyük bir ekip çalışması ve titiz bir organizasyon gerektirdiğini dile getirerek, "Özellikle Yüzüklerin Efendisi gibi büyük prodüksiyonlarda, 150 kişilik koro, yurt dışından gelen şefler, sopranolar ve etnik enstrümanlarla çok kapsamlı bir orkestrasyon sunuyoruz. Bu sayede, klasik müzikle tanışmamış izleyicilere de senfonik müziği tanıtma fırsatı yakalıyoruz." diye konuştu.

Özellikle Aslan Kral gibi çocuklara yönelik yapımlarla aileler ve çocuklar için senfoni orkestrasıyla tanışma fırsatı sunulduğuna değinen Demirok, birçok çocuğun bu konsept sayesinde ilk kez senfoni orkestrası dinleme şansı bulacağını aktardı.

Cemil Demirok, belgesel projeleri ve yenilikçi içeriklerle "Movies in Concert" konseptinin daha da zenginleştirilmesinin planlandığını söyleyerek, "Bu projelerle sadece Türkiye'de değil, Azerbaycan, Tayvan ve İspanya gibi uluslararası pazarlarda da Movies in Concert konseptini büyütmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Piu Entertainment'ın "Movies in Concert" ile eğlence dünyasında yeni bir alana öncülük etmenin yanı sıra kültür ve sanat ekonomisine de önemli katkılar sağlandığını kaydeden Demirok, şu bilgileri verdi:

"Bu projeler sayesinde sektörün farklı sanat alanlarıyla zenginleşmesini önemsiyor, sanatseverlere yeni bir deneyim fırsatı sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Sinema ve klasik müzik dinleyici kitlesini genişletiyor, müzisyenler ve teknik ekip için yeni bir çalışma alanı oluşturarak sanat ekonomisine de katkı sağlıyoruz."

- "Movies in Concert" kapsamında birçok yapım izleyiciyle buluşacak

"Movies in Concert" etkinlikleri, klasikleşmiş filmleri dev ekranda izleme deneyimini, canlı senfoni orkestralarının ve koroların performanslarıyla birleştiriyor.

Piu Entertainment, "Movies in Concert" serisini 2025'te "Marvel","Frozen", "Gladiator", "The Godfather" ve "Home Alone" gibi sevilen yapımların senfonik versiyonlarıyla daha da genişletmeyi planlıyor.

Şirket, bu konsepti daha fazla şehirde daha çok izleyiciyle buluşturarak geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Geçen yıl yalnızca İstanbul'da sahnelenen eserler, 2025'te Ankara'da da seyirciyle buluşturularak, etkinliklerin erişim alanı önemli ölçüde artırılacak.

Sinema tutkunları ve müzikseverler için unutulmaz bir buluşma noktası sunan etkinlikte, 90 ile 150 kişilik senfoni orkestraları sahne alıyor. Etkinlik, popüler kültür ile senfonik müziği bir araya getirerek geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.

Aslan Kral (The Lion King Live In Concert) 26 Ocak'ta İstanbul Volkswagen Arena'da, 2 Şubat'ta Ankara ATO Congresium'da sanatseverlerle buluşacak. İstanbul Film Orkestrası, Grammy adayı genç besteci ve orkestra şefi Esin Aydıngöz tarafından yönetilecek.

Geleceğe Dönüş'ün (Back To The Future Live In Concert) 40. yılı dev bir orkestra eşliğinde beyaz perdede kutlanacak. Konser, 21 Şubat'ta İstanbul Volkswagen Arena'da, 23 Şubat'ta Ankara ATO Congresium'da gerçekleşecek.

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (The Lord Of The Rings: Two Tower-Live In A Concert) 15-16 Mart'ta İstanbul Volkswagen Arena'da sanatseverlerle buluşacak. Film gösterimi, 100 kişilik İstanbul Film Orkestrası ve 150 kişilik koro eşliğinde sahneye taşınacak.

Harry Potter ve Felsefe Taşı (Harry Potter: Philosopher's Stone In Concert) 19-20 Nisan'da İstanbul Volkswagen Arena'da, 10-11 Mayıs'ta Ankara ATO Congresium'da izleyicilerle buluşacak.

