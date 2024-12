"MESAM 3. Geleneksel Ödül Töreni" yapıldı

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen "MESAM 3. Geleneksel Ödül Töreni"nin açılışında, sanatçı Tuluğ Tırpan piyano dinletisi sundu.MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül, törende yaptığı konuşmada, Birliğin 38. yılında 3. ödül törenine imza attığını belirterek, "Asıl amacımız, fikri mülkiyet sürecinin gelişmekte olduğu ülkemizde bir farkındalık yaratmaktır. Üç yıldır bunu başardığımızı söyleyebilirim. Bir diğer amacımız da başarıyı ödüllendirmektir." ifadelerini kullandı.Ödül töreninin her yıl bir tema altında yapıldığını aktaran Ergül, şunları kaydetti:"Bu yılki temamız 'Gazzeli çocuklar.' Peki savaşlarda ölenler sadece çocuklar mı? Hayır ama en çok etkilenen onlar. Yaşayanlar için de şanslı diyemiyoruz. Zira onlar İsrail tarafından bir soykırıma uğrarken, yaşasalar bile o travmayı, hayatları boyunca atlatamayacak. Orası bizim gönül coğrafyamız. Ortak kültürden, inançtan geliyoruz. Vaktiyle kaderimiz birbirine bağlıydı. Şimdi ayrı ülkelerde olabiliriz ama onlarla ve gönül coğrafyamızdaki diğer halklarla bir kardeşliği ve ortak kültürü paylaşıyoruz. O yüzden Gazzeli çocuklar koyduk adını. 2024 yılında en büyük olay ne derseniz, artık Filistin 'de Gazze diye bir yerin neredeyse kalmadığı, orada yaşayan insanların soykırıma uğradığı, çocukların da korkunç travmalar yaşadığını söyleyebiliriz. Gözlerimiz bunu gördü, görmez olaydı. Tarih bunu kaydetti, etmez olaydı. Kendini medeni diye adlandıran dünyanın gözü önünde soykırım yaşandı."MESAM'ın 38 Yıl Onur Ödüllerinden ilkini Ergül'ün elinden alan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, ödül için teşekkür ederek, "38. yılını kutladığımız MESAM'a nice 38 yıllar diliyorum." dedi.Alpaslan, bir sanatçı duyarlılığıyla Gazze'de insanlığın gözü önünde yaşanan, vicdanları yaralayan vahşete ve zulme de dikkati çektiği için MESAM'ı tebrik etti.Gazze'de Filistin halkının yaşadığı zulme işaret eden Alpaslan, şunları söyledi:"Gözlerimizin önünde Filistinli kardeşlerimiz, çocuklar yok edilmekte, zulme uğramakta, diri diri toprağa gömülmekte. Biz bu ödül törenini düzenlerken belki Filistin'de çocuklarımız canlarını kaybediyor, büyük acılar yaşıyor. Hepsinden önemlisi de maalesef bu vahşet, bu zulüm hegemon güçlerin gözü önünde, onların desteği ve himayesiyle yapılıyor. Onların himayesi olmasa belki bunlar yapılamayacak. Hassas insanlar buna her türü tepkiyi gösterse de hegemon güçlerin desteğiyle bu kıyım devam ediyor."- "Lütfen yenilmemize izin vermeyin"MESAM'ın 38. yıl özel ödülünü Ergül'den alan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da etkinliğin Gazze'deki çocuklara adanmasına değinerek, "Gazze'nin çocuklarının, gecenin konusu olması biz Filistinliler için çok büyük bir anlam taşıyor. Derler ki kendi acını hissedersen sen bir canlısın ama başkalarının acılarını hissedersen gerçek bir insansın. Sizler Filistinli çocukların çektiği acıları göstermek ve üzerine ışık tutmakla büyük bir insanlık gösterdiniz. Filistin'de çocuklar uzun süredir öldürülüyordu. İsrail, başlattığı savaşta sadece yetişkinleri değil özellikle çocukları da öldürüyor. Az önce gösterilen video, Filistinli çocukların yaşadığı zulmü gösterdi. Çocukların çektiği açlık, ilaçsızlık ve acıyı apaçık gösteriyor." ifadelerini kullandı.Savaşın bir yıldan uzun süredir devam ettiğini dile getiren Mustafa, şu bilgileri verdi:"800 bin öğrenci iki senedir okula gidemiyor ve cahil bir toplum yetişmesi isteniyor. Siz değerli insanlar ve sanatçıların arasında iki mesaj paylaşmak istiyorum. İlk önce kardeş Türk halkına, sadece bu süreçte değil, halkıyla parlamentosuyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla ezelden beri Filistin halkının yanında durduğunuzdan dolayı, hepinize teşekkür ederim. Teşekkürler Türkiye. Siz siyasi, manevi ve maddi olarak her zaman yanımızda oldunuz. İkinci mesajım İslam alemine, Arap toplumuna ve tüm insanlığa. Lütfen Filistin halkını yalnız bırakmayın. Filistin halkının ezilmesine izin vermeyin."Mustafa, Filistin halkının mücadelesinin 70 yılı aşkın sürdüğünü vurgulayarak, "Lütfen bizi yalnız bırakmayın, yenilmemize izin vermeyin, yanımızda durun, hep yanımızda olun." diye konuştu.- "Sanatçıyı yaşat ki sanat yaşasın"Başarı Ödülüne layık görülen ve ödülünü Alpaslan'dan alan sanatçı Orhan Gencebay, telif haklarının önemine dikkati çekerek, "Sanatçıyı yaşat ki sanat yaşasın. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Böyle bir şey bu. Bu kadar önemli şüphesiz." dedi.Gencebay, Gazze'de insanlığa yakışmayan olaylar yaşandığını belirterek, "Bunlar kesinlikle bitecek. Haklı olan, doğru olan, iyi olan galip gelecek. Mutlaka bitecek ve biz de bu güzelliği elde etmek için ülke olarak son derece sahip çıkıyoruz, çıkacağız da. Ne yapılabiliyorsak yapacağız. Canımız pahasına bile olsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.Gecede 35. yıl ödüllerine değer görülen Abdulvahap Çelik, Ahmet Çakır, Ahmet Selçuk İlkan, Ali Canbolat, Ali Dilki, Ali Edip Kocatepe, Ali İhsan Kısaç, Ali İhsan Birgül, Cahit Askan, Cemil Duyar, Cengizhan Mutlu, Ercan Ekici, Erdoğan Özer, Faysal Çiftçi, Fethi Perilioğlu, Güler Işık, Hayri Şahin, İsmail Türüt, İzzet Altınmeşe, Nejat Söylemez, Muhammet Yılman, Selami Şahin, Süleyman Yıldız, Tuncay Yalın, Yıldırım Caner, Yunus Bülbül ve Ziyaddin Özbay'a ödülleri takdim edildi.Ahmet Sabahattin Özkan, Erol Güngör, Rıfat Şallıel, Selahattin Sarıkaya, Yusuf Hayaloğlu, Bayram Şenpınar, Fahriye Güney, İsmail Derker, Mahmut Mazhar Alanson, Mahmut Özdemir Erdoğan, Okay Temiz, Özkan Uğur, Selim Çalışkan ve Tülay Arıcı da 35. yıl ödülü alan isimler arasında yer aldı.- Norm Ender "Parla"yı seslendirdiOnur Ödülleri'ne UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan, Yavuz Top, Aşık Feryadi Maksut Koca, Feridun Hürel, Tuluğ Tırpan, Ceza, Mazlum Çimen, Prof. Dr. Suphi Saatçi, Orhan Akdeniz ile Yılmaz Erdoğan layık görüldü.Başarı ödülleri ise Gencebay'ın yanı sıra Ahmet Selçuk İlkan, Ali Toygar Işıklı, Norm Ender, Selim Çaldıran, Serdar Ayyıldız, Kurtuluş Kuş, Burak Bulut, Burak Öksüzoğlu, Çiğdem Erken, Turhan Taşan, Heijan-Muti, Aşık Mahzuni Şerif, Cem Karaca, Mabel Matiz, Blok3 (Hakan Aydın) ve Universal Music'in oldu.Aşık Mahzuni Şerif'in ödülünü torunu Yiğit Mahzuni alırken Cem Karaca'nın ödülünü ise oğlu Emrah Karaca aldı.Norm Ender ödülünü aldıktan sonra "Parla" adlı marşı seslendirdi.Törende MESAM tanıtım filminin yanı sıra Gazze tanıtım filmi gösterildi, Ahmet Koç'un "La Beyrut" dinletisi gerçekleştirildi.