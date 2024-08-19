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KÜLTÜR SANAT

Engelli bireyler Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde "masallar diyarı"nda buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Engelli bireyler Erzurum Kültür Yolu Festivali’nde masallar diyarında buluştu
Yayınlanma Tarihi: 19.08.2024 17:31:47 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 17:31

Olimpiyat Parkı'nda düzenlenen masal ve hikaye anlatıcısı Minel Güler'in "Engelsiz Masallar" etkinliğine, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Engelli Birimi'nden ve diğer otistik, down sendromlu bireyler ile aileleri katıldı.

Dezavantajlı bireylerin festivallerden yararlanabilmesi ve okuma kültürüne, somut olmayan kültürel miras öğelerinden biri olan masallar aracılığıyla destek olunması amaçlanan etkinlikte, Güler'in masal ve hikayeleriyle özel bireylerin yüzü güldü.

Etkinlik, masal dünyasıyla buluşan katılımcılara çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

25 Ağustos'ta sona erecek festival, Erzurum kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro etkinlikleriyle devam ediyor.

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Etiketler Erzurum Erzurum Kültür Yolu Festivali Olimpiyat Parkı Kültür ve Turizm Bakanlığınca

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