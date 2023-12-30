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KÜLTÜR SANAT

Kapadokya'daki kültürel varlıkların korunması amacıyla havai fişek yasaklandı

Nevşehir Valiliği, il sınırları içinde havai fişek kullanımını yasakladığını duyurdu.

Kapadokya’daki kültürel varlıkların korunması amacıyla havai fişek yasaklandı
Yayınlanma Tarihi: 30.12.2023 17:02:00 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 17:08

Nevşehir Valiliğince, UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde bulunan Kapadokya'daki tarihi ve kültürel alanların zarar görmesinin önüne geçilmesi amacıyla havai fişek kullanımının yasaklandığının duyurulduğu karar ilgili yerlere dağıtıldı. Açıklamaya göre:

"İlimiz sınırları dahilindeki doğal sit alanlarında bulunan doğal taşınmaz kültür varlıklarının zarar görmemesi, bilinçsiz kullanımdan kaynaklanan yaralanma ve sakatlanmaların önüne geçilmesi ile huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin 'C' bendi gereğince Nevşehir il hudutları dahilinde havai fişek olarak bilinen şenlik ve işaret fişeklerinin kullanımı yasaklanmıştır."

Kapadokya'da özellikle yılbaşında çeşitli konaklama tesislerince havai fişek gösterisi düzenleniyordu.

Dünya’daki İlk 100 Jeolojik Miras Listesine giren Kapadokya’nın tanınırlığı artacak "DÜNYA'DAKİ İLK 100 JEOLOJİK MİRAS LİSTESİ"NE GİREN KAPADOKYA'NIN TANINIRLIĞI ARTACAK

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Etiketler Nevşehir Nevşehir İl 5442 sayılı İl idaresi Kanunu nun Kapadokya UNESCO Dünya Mirasları Listesi UNESCO

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