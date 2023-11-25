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KÜLTÜR SANAT

Türkiye'nin tanıtım filmleri, 35. Dünya Turizm Filmi Ödülleri'nde 3 kategoride ödüle layık görüldü

İspanya'nın Valensiya kentinde gerçekleşen 35. Dünya Turizm Filmi Ödülleri'nde Türkiye'nin tanıtım filmleri 3 kategoride ödül aldı.

Türkiye’nin tanıtım filmleri, 35. Dünya Turizm Filmi Ödülleri’nde 3 kategoride ödüle layık görüldü
Yayınlanma Tarihi: 25.11.2023 09:43:00 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 09:50

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Türkiye'nin uluslararası arenada tanıtımı için hazırlanan "Go Türkiye, Go to Nature" filmi "Countries" kategorisinde ikinci olurken, "İstanbul is The New Cool" filmi "Cites" kategorisinde üçüncülüğü, "Go Türkiye, Regions" filmi de "Regions" kategorisinde beşinciliği elde etti.

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Türkiye'nin Madrid'deki Kültür ve Tanıtım Ofisinden alınan bilgide, 1989'da kurulan Uluslararası Turizm Filmleri Festivalleri Komitesi (CIFFT) tarafından verilen ödüller için bu yıl 90'dan fazla ülkeden 3 bini aşkın turizm filminin yarıştığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Avrupa Seyahat Komisyonu (ETC) gibi turizm sektörünün önde gelen kuruluşları tarafından da desteklenen turizm filmleri festivaline, turizm reklamları, tanıtım ve sosyal medya videoları katılıyor.

Turizm sektörü içinde prestijli olan festivalde Türkiye'nin layık görüldüğü ödülleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA adına Madrid Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hale Yalçıner aldı.

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