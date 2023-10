Tunuslu müzisyen Emel Mathlouthi: "Türkiye'ye geldiğimde, evime gelmiş gibi hissediyorum"

"Kelmti Horra", "The Man Who Sold The World" ve "Holm" adlı şarkılarıyla tanınan Tunuslu müzisyen Emel Mathlouthi, "Son birkaç gündür yaşananlar gerçekten korku verici. Durumun daha kötüye gideceğinden endişe ediyorum. Dünya genelinde, özellikle Batıdaki söylemler çok hatalı." dedi.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali"nde sahne alan sanatçı, yeni çalışmalarını, Türkiye'de de sevilen "Holm" adlı şarkısının hikayesini ve son günlerde yaşanan İsrail-Filistin çatışmalarına dair görüşlerini AA muhabiriyle paylaştı.

Türkiye'de verdiği konserlerin her zaman çok özel olduğunu dile getiren sanatçı, "Türk dinleyicileri, müziğe başladığımdan bu yana bana her zaman sahip çıktı. Buraya gelmek benim için sıradan bir ziyaretten daha fazlası, evime gelmiş gibi hissediyorum." diye konuştu.

- "Yeni albüm yüzde yüz kadınlar tarafından yapıldı"

Mathlouthi, yeni çalışmalarına da değinerek, "Yeni albümümün çalışmalarını bitirdim. Gelecek yıl nisan ayında piyasaya süreceğim. Albümün özelliği, yüzde yüz kadınlar tarafından yapılmış olması. Sadece kadınlardan oluşan teknik ekip ve kadın müzisyenlerle çalıştım." ifadelerini kullandı.

Albümde 7 dilde şarkılar yer alacağının altını çizen sanatçı, "Ukrayna, Irak, Mali, Fransa, Nijerya ve İran'dan kadın sanatçıları albüme dahil ettim." dedi. Mathlouthi, yeni albümün turnesini 2024'ün ilkbaharında yapmayı planladığını, bu kapsamda Türkiye'nin farklı şehirlerinde de konser vermek istediğini dile getirdi.

- "Müzik, Kovid-19 zamanında en güçlü vasıta haline geldi"

Başarılı sanatçı Mathlouthi, 2020'de kaydettiği "Holm" (Bir Rüya) şarkısının Türkiye'de ve dünyada çok sevildiğine işaret ederek, şarkının hikayesine ilişkin şunları söyledi:

"Holm şarkısını Kovid-19'un ilk günlerinde yazmıştım. Müzik o zamanlarda birbirimizle irtibat kurmak için en güçlü vasıta haline gelmişti. Süreç bizim için çok acılı geçmiş olmasına rağmen bu virüsle savaşmak için en azından elimizde müzik olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden yazdığım şarkı, dinleyiciler için çok şey ifade etti. Şarkıda mücadele mesajı vermenin yanı sıra hayatımızdaki tüm olumsuzlukların üstesinden gelip daha iyi bir dünya yaratabileceğimizi vurguladım."

- "Şiddetin sebebi işgal ve baskılar"

İsrail-Filistin çatışmalarına da değinen Tunuslu sanatçı, üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Son birkaç gündür yaşananlar gerçekten korku verici. Durumun daha kötüye gideceğinden endişe ediyorum. Dünya genelinde, özellikle Batıdaki söylemler çok hatalı. İsrail'e yönelik çok büyük bir destek var." değerlendirmesinde bulundu.

Mathlouthi, Filistinlilerin kendi vatanlarında onurlu ve özgür bir şekilde yaşama hakkı olduğunun tüm dünyaya anlatılması gerektiğinin altını çizerek, "Filistin 75 yıldır baskı altında. Bölgede şiddetin vuku bulması beni üzüyor, fakat bu olanların kökeninde işgal ve baskıların yattığı gerçeğini de görmemiz gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

- Emel Mathlouthi kimdir?

Çocuk yaşta müziğe ilgi duyan ve ilk bestesini 10 yaşında yapan Tunuslu müzisyen Emel Mathlouthi, profesyonel müziğe üniversite yıllarında kurduğu metal grubuyla başladı.

Mathlouthi, daha sonra dünya müziğine ilgi duyarak politik içerikli şarkılar yazmaya başladı ve 2006'da yayınladığı "Ya Tounes Ya Meskina" (Zavallı Tunus) şarkısıyla dönemin hükümetinin tepkisini çekti. Şarkılarının 2008'de Tunus hükümeti tarafından yasaklanması üzerine Mathlouthi, Fransa'ya yerleşti ve müzik çalışmalarına burada devam etti.

Mathlouthi'nin Tunus'ta 2010'da başlayan protestolardan ilham alarak yazdığı "Kelmti Horra" (Benim Dünyam Özgür) şarkısının Tunus devriminin simgesi haline gelmesi, sanatçıyı dünya çapında üne kavuşturdu.

Kariyeri boyunca 5 stüdyo albümüne imza atan Emel Mathlouthi, 2017'de kaydedilen "Philia: Sanatçılar İslamofobiye Karşı" albümüne "Insanity" (Cinnet) şarkısıyla katkı sağladı.