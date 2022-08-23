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Türkiye Diyanet Vakfının yaz kamplarında öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

Yayınlanma Tarihi: 24.8.2022 02:00:47 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 13:03
Türkiye Diyanet Vakfının yaz kamplarında öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) burs desteği sağladığı üniversite öğrencilerine yönelik "İslami İlimler", "Liderlik", "Özel Destek Akademi" ve "Arapça" yaz kamplarına 500 kişi katılacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, burs desteği sağlanan üniversite öğrencilerinin eğitimine, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yaz kampları düzenleniyor. TDV Genel Müdürü İzani Turan, farklı fakültelerden öğrencilerin katıldığı 4 alandaki kampların bazılarının devam ettiğini, bazılarının da Ağustos ayı sonunda başlayacağını belirtti.

İlahiyat fakültesindeki hazırlık ve 1'inci sınıf öğrencilerinin "Arapça", ilahiyat ve İslami ilimler fakültesindeki 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin "İslami İlimler" programlarına katıldığını aktaran Turan, mühendislik, hukuk, tıp, eğitim ve benzeri fakültelerdeki öğrencilerin "Özel Destek Akademi" ve tüm bölümlerden öğrencilerin de "Liderlik" kamp programlarından faydalandığını kaydetti.

📌Turan, "Kamp programlarına 500'e yakın öğrenci katılacak. Yaz kamplarımızla öğrenci kardeşlerimizin yaz tatilini daha verimli geçirmelerine katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

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Etiketler Türkiye Diyanet Vakfı İlahiyat Fakültesi İslami İlimler ilahiyat TDV

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