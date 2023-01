Mücevherlere sahip bir fakir: Ebû Hureyre (RA)

Kedicik babası, Ebû Hureyre (RA), Peygamberimiz'e (SAV) en sadık, sahabilerden biriydi. Gün boyu O'ndan (SAV) ayrılmaz yediği, içtiği O'nunla (SAV) bir olurdu. Her şeyden geçip dünyadan yüz çevirip de her anını Peygamberimiz'e (SAV), O'nun (SAV) mübarek sözlerine ayırmak O'na (RA) nasip olmuştu. O'nun (RA) en büyük varlığı hafızasını işlediği her biri birbirinden değerli olan Allah Resulü'nün (SAV) mübarek sözleri olan hadis-i şeriflerdi...