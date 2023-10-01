Arnavutluk’ta Mevlit Kandili

Arnavutluk 'un başkenti Tiran 'da Mevlit Kandili dolayısıyla bir program düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından düzenlenen programa, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Yunus Emre Enstitüsü Arnavutluk Müdürü Ömer Osman Demirbaş, Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, Türkiye'nin Tiran Büyükelçili Din Hizmetleri Müşaviri Adem Gerlegiz, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Bünyamin Albayrak ve diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Atay, yaptığı konuşmada, gelecek yıllarda bu gibi programların, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Tiran'da inşa edilen Namazgah Camisinde düzenlenmesi temennisinde bulundu.

Atay, "Peygamber Efendimizin sözlerinden ders çıkarmak için burada bulunmaktan dolayı mutluyum." dedi.

Farklı ülkelerde Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırılara da değinen Atay, Arnavutluk'un bu saldırılara tepki göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Albayrak da Hz. Muhammed'e saygı gösterenlerin, Allah'a saygı göstermiş olduklarını ifade etti.

Müslümanların ticaret amacıyla dünyayı dolaşırken sadece eşya taşımakla kalmadıklarını, aynı zamanda Hz. Muhammed'in öğrettiği kültür, ahlak ve bilgiyi de aktararak insanlara örnek olduklarını söyleyen Albayrak, "Bu programın en güzel yanı Peygamberimizle bağlantı kurmak, onun mesajını alıp anlamak, hayatımızda uygulamaktır." dedi.

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.