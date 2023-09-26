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İSLAM DÜNYASI

Mevlit Kandili dolayısıyla Edirne'de lokma dağıtıldı

Tunca Nehri kenarındaki Sultan 2. Bayezid Külliyesi İmaret Müzesi'nde, Mevlit Kandili dolayısıyla lokma ve irmik helvası ziyaretçilere ikram edildi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Edirne’de lokma dağıtıldı
Yayınlanma Tarihi: 26.9.2023 16:38:10 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 16:37
Osmanlı döneminde "Aşçı Yahya Baba" olarak bilinen ve bereketlendirdiği yemeklerinin kalanıyla Tunca Nehri'ndeki balıkları besleyen aşçının geleneği, Trakya Üniversitesi bünyesindeki Sultan 2. Bayezid Külliyesi İmaret Müzesi'nde sürdürülüyor.

Bu çerçevede müzede Mevlit Kandili dolayısıyla hayırseverlerin yardımlarıyla temin edilen malzemelerle "Aşçı Yahya Baba"nın mutfağı olarak düzenlenen alanda pişirilen lokma ve helvalar ziyaretçilerine dağıtıldı.

Müze Müdürü Ruhi Pehlivancık,Osmanlı imaret geleneğinin müzede yaşatıldığını söyledi.
Edirnelilerin katkılarıyla hazırlanan ikramların ziyaretçilere dağıtıldığını dile getiren Pehlivancık, şunları kaydetti:

"Kandiller dinimizin saygıdeğer güzellikleri, ecdadımız bugünleri özel şekilde kutlayıp bugünlere kadar getirmiş. Bugün de peygamber efendimizin doğum günü vesilesiyle lokma ve helva döktürdük. Buradan hasıl olan sevabı peygamber efendimizin ruhuna göndermek istiyoruz."
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Etiketler Edirne Tunca Nehri Sultan 2 Trakya Üniversitesi Mevlit Kandil Ruhi Peygamber Osmanlı

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