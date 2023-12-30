Dua , kulun Allah 'a (CC) yakınlaşarak ona halini arz etmesi, ondan yardım istemesidir. Duanın kabulü Allah'ın (CC) takdirine bağlıdır. Allah'a (CC) kul olmanın gereklerinden biri olan duanın kaderi etkileyip etkilemeyeceği merak konusudur. Peki, duanın önemi nedir? Dua kaderi değiştirir mi?

◾ Dua, sonuç doğuracak bir sebep olarak görüldüğünden kadere etki edip etmediği merak konusudur. Doğadaki olaylar, sünnetullah denilen ilâhî kanunlara uygun olarak oluşur. Başka bir deyişle oluşan her olayın mutlaka bir sebebi vardır.

*Sünnetullah nedir?

Allah'ın (CC) tabiatı yaratıp devam ettirmek ve toplumsal düzeni sağlamak için ortaya koyduğu kanunlar manasında kullanılan bir Kur'an terimidir.



◾ İnsanların eylemleri de bir sebep-sonuç ilişkisine bağlıdır. Sebepleri ve sebebe bağlı olarak oluşan sonucu yaratan Allah'tır (CC). Dua, Allah'ın (CC) takdirinin bir parçasıdır.

"Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım, bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulalar."

(Bakara Suresi, 186. Ayet)

Bakara Suresi, 186. Ayet Tesfiri: Kâmil insanlığın şartı Allah'ı tanımak, O'nunla ibadet yoluyla ve ibadet şuuruyla ilişki kurmaktır. Ayet bunu "Allah'ın çağrısına katılmak, davetini kabul etmek" şeklinde ifade ediyor. İbadetin bir şekli ve çeşidi de duadır. Kulun rabbi ile en yakın ve sıcak ilişkisi namazda secde halinde ve içten gelerek yapılan dua ve niyaz halinde kurulan ilişkidir.

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◾ Hadis-i şeriflerde duanın belaları engelleyeceği söylense de ezelde takdir edilmiş şeyler yine dua ile oluşacaktır. Yüce Rabbimiz ezelî ilmiyle insanın edeceği duayı bildiği için kaderini ona göre şekillendirir. Dua da kaderi şekillendiren bir sebep olarak görülmelidir. Allah (CC) kulunun duası sonucunda bir değişikliğin olmasını isterse bu değişiklik, sebep-sonuç ilişkisi içinde hayır ya da şer şeklinde meydana gelir.



◾ Dua, Allah'a (CC) kul olmanın gereklerinden biridir. Diğer bir deyişle dua Allah'ın (CC) gerçekleşmesini ezelde takdir ettiği durumun oluşumunu önlemek, takdir etmediği şeyin gerçekleşmesini sağlamak için yapılan bir ibadet değildir. Dua, insanın Allah'a (CC) kulluğunu, ihtiyacını ve acziyetini sunmasıdır.