Enrico Dandolo'nun Ayasofya'daki gizemi

✦ IV. Haçlı Seferi'nde Müslümanların kontrolünde olan Kudüs'ü geri almak için toplanılmış ve komutan olarak Enrico Dandolo seçilmişti. Sefere çıktıktan sonra Haçlıları kandırarak Müslümanlara saldırmak yerine Hristiyan Konstantiniyye'yi (İstanbul) yağmalamıştır. Haçlı Seferi amacından sapmış ve Venedikli Dük Enrico yağmalama sonrası siyasi ve ekonomik anlamda nüfuz kazanmıştır.

✦ Bugün bile, Enrico Dandolo'nun bu hamlesi Hristiyan dünyasında tartışma konusudur. Ancak Venedikliler o dönem için Dandolo'yu vatanperver bir lider olarak görürler. Çünkü İstanbul yağmasından hatrı sayılır ganimeti Venedikliler ülkelerine götürür. Venedik, bu yağma sonucunda hem siyasi hem de ekonomik güç elde eder.