Enrico Dandolo'nun Ayasofya'daki gizemi
Enrico Dandolo, Venedik Cumhuriyet tarihinin gördüğü en şöhretli ve açgözlü komutanlarından biridir. Özellikle 4. Haçlı Seferi'nde oynadığı kritik rolle Konstantiniyye'yi yağmalamış ve bu yağma sonucunda Venedik'in siyasi ve ekonomik gücüne güç katmıştır. Yıllardır sırrı çözülemeyen Enrico Dandolo'nun mezarının sırrı ise 800 yıl sonra Ayasofya'da ortaya çıkıyor.
Giriş Tarihi: 23.07.2023
14:55
Güncelleme Tarihi: 23.07.2023
15:58
✦ Enrico Dandolo, Orta çağ
Venedik Cumhuriyeti'nin en önemli figürlerinden biriydi.
✦ Zengin ve asil bir aileden olan Dandolo, Venedik tarihinde
ekonomik ve siyasi anlamda etkin rol oynadı. İstanbul, o dönem ki ismiyle Konstantiniyye'nin işgaliyle sonuçlanan IV. Haçlı Seferine komutanlık yapması isminin daha çok duyulmasını sağladı.
✦ IV. Haçlı Seferi'nde Müslümanların kontrolünde olan
Kudüs'ü geri almak için toplanılmış ve komutan olarak Enrico Dandolo seçilmişti. Sefere çıktıktan sonra Haçlıları kandırarak Müslümanlara saldırmak yerine Hristiyan Konstantiniyye'yi (İstanbul) yağmalamıştır. Haçlı Seferi amacından sapmış ve Venedikli Dük Enrico yağmalama sonrası siyasi ve ekonomik anlamda nüfuz kazanmıştır.
✦ Bugün bile, Enrico Dandolo'nun bu hamlesi
Hristiyan dünyasında tartışma konusudur. Ancak Venedikliler o dönem için Dandolo'yu vatanperver bir lider olarak görürler. Çünkü İstanbul yağmasından hatrı sayılır ganimeti Venedikliler ülkelerine götürür. Venedik, bu yağma sonucunda hem siyasi hem de ekonomik güç elde eder.
Ayasofya'nın 800 yıllık şifresi
✦ Ayasofya, yapımı
532-537 yılları arasında tamamlandığında dünyanın gördüğü en büyük mabet ünvanını alır. Bin yıl boyunca da ondan daha büyük bir yapı inşa edilememiştir.
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Bizans İmparatoru Justinyen'in en büyük hayali, dünyanın en büyük mabedini inşa ettirmekti. Bu görkemli yapının inşası hiç de kolay olmamıştı. Dönenim en sıradışı mimarları olan Antemios ve İsidoros tarafından bu devasa yapının yapımı tamamlanmıştır.
✦ Yapımı
5 yıl süren ve adını İmparator Justinyen'in "Kutsal Bilgelik" anlamına gelen Ayasofya koymasıyla bu görkemli yapı, büyük bir törenle açılır.
✦ Ayasofya'nın kapısından içeri girer girmez bu muhteşem yapıdan oldukça etkilenir, Justinyen. Artık dünya üzerinde
Süleyman Tapınağı'ndan daha büyük bir yapı olduğunu düşünür. İmparator Justinyen, Ayasofya'yı gördükten sonra tarihe geçen o sözleri söyler:
"Ey Süleyman, seni yendim"
✦ Dandolo'nun uzun süren İstanbul'u işgali sonrasında şehir
Bizans tarafından geri alındığında, bir rivayete göre intikam için Dandolo'nun cesedi denize atılır. Başka bir rivayete göre ise cesedi denizden yeniçeriler tarafından çıkartılıp tacı alınır.