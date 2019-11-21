İmam Hatip Liseleri ilk olarak nasıl açıldı? Celalettin Ökten kimdir?
Celaleddin Ökten, Türkiye'nin ilk imam hatip okulunu kuran ve hayatı boyunca imam hatip okullarının yaygınlaşması için mücadele eden bir isim. Ökten, okullarda kimi zaman elinde süpürgeyle temizlik, kimi zaman tamirat yaptı, çoğu zaman da tahta karşısına geçip öğrencilerine ders anlattı. İmam hatip neslinin öncü ismi olan Celaleddin Ökten'in hayatını derledik.
Giriş Tarihi: 21.11.2019
17:44
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
12:41
Trabzon'da 1882 yılında dünyaya gelen Ökten, küçük yaşta önce babasını, sonra da annesini kaybetti. Bunun üzerine babaannesinin himayesinde hafızlığını yapan Ökten, bu şekilde ilk eğitimini de tamamlamış oldu.
Çocukluğunda özellikle geleneksel çevreden sağlıklı bir dini eğitim alan Celaleddin, aynı zamanda modern okulların sağladığı imkânları da sonuna kadar kullanarak
ileride kurucusu olacağı İmam Hatip Okullarını kendisi tecrübe etmiştir. Çarşı Camii'nde imam olarak çalışmaya başlayan önce Darülmuallimîn-i Âliye ardından Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı'ndan mezun olmuştur.
Dârülfununda hocaları Babanzâde Ahmed Naim, İzmirli İsmâil Hakkı ve Mehmed Âkif beylerin yakın ilgi ve sevgilerine mazhar oldu.
Böylece merak ettiği dini eğitimlerde ileri düzeyde örgün eğitim almıştır. Memleketin farklı yerlerinde Türkçe ve Arapça muallimliğiyle başladığı meslek hayatı vefatına kadar durmadan devam etmiştir.
HEM DİNİ HEM DE FEN İLİMLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ
İmam hatip okullarının müfredatına hem dini hem de fen ilimlerinin konulması
için büyük çaba harcayan Ökten, kendi ifadesine göre; "Kimi zaman bu okulların müfredatına yabancı dil, sosyoloji, felsefe, fizik, kimya gibi derslerin konulmasına karşı çıkan hocalarla, kimi zaman da bu okullarda Arapça'nın ders olarak yer almasına karşı çıkan ve Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümesinden ve Latin harfleriyle yazılan kitaplardan okutulmasını isteyenlerle" mücadele etti.
"DERSE GELMEDİĞİM GÜN CENAZEME GELİN"
Öğretmeyi o kadar benimseyen Ökten, " derse gelmediğim gün cenazeme gelin" dediği aktarılır. Kendine özgü geliştirdiği öğretim metotları ve öğrencilerle kurduğu iyi ilişkilerden ötürü kısa sürede Celâl Hoca olarak ün salar.
1910'da tahsil için İstanbul'a geldiyse de bu siyasi değişim sebebiyle gerçekleşmemiştir. Bu tarihten sonra İstanbul Sultanisi, Üsküdar Rüştiyesi, Vefa, Gelenbevî ve Kabataş Sultanisi gibi İstanbul'un saygın okullarında hocalık yapan Celaleddin Bey, 1947'de emekli olmuştur.
İMAM HATİP OKULU'NUN KURUCU MÜDÜRÜ OLDU
Bu tarihten sonra Türkiye'de din eğitimi alanında önemli değişimler başlamış ve ilk defa İmam ve Hatip kurslarının açılmasına izin verilmiştir. Bu kuruma müdür tayin edilen Celaleddin Bey, üç sene sonra da İstanbul İmam Hatip
Okulu'nun kurucu müdürü olmuş, 1959'da İmam Hatiplilerin üniversite eğitimi için düşünülen Yüksek İslam Enstitülerinin kurulmasında ve eğitiminde büyük emeği geçmiştir.