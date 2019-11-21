İmam Hatip Liseleri ilk olarak nasıl açıldı? Celalettin Ökten kimdir?

Trabzon'da 1882 yılında dünyaya gelen Ökten, küçük yaşta önce babasını, sonra da annesini kaybetti. Bunun üzerine babaannesinin himayesinde hafızlığını yapan Ökten, bu şekilde ilk eğitimini de tamamlamış oldu.

Çocukluğunda özellikle geleneksel çevreden sağlıklı bir dini eğitim alan Celaleddin, aynı zamanda modern okulların sağladığı imkânları da sonuna kadar kullanarak ileride kurucusu olacağı İmam Hatip Okullarını kendisi tecrübe etmiştir. Çarşı Camii'nde imam olarak çalışmaya başlayan önce Darülmuallimîn-i Âliye ardından Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı'ndan mezun olmuştur.

Dârülfununda hocaları Babanzâde Ahmed Naim, İzmirli İsmâil Hakkı ve Mehmed Âkif beylerin yakın ilgi ve sevgilerine mazhar oldu. Böylece merak ettiği dini eğitimlerde ileri düzeyde örgün eğitim almıştır. Memleketin farklı yerlerinde Türkçe ve Arapça muallimliğiyle başladığı meslek hayatı vefatına kadar durmadan devam etmiştir.