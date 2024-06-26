Peygamberlerin ortak sünneti: Hicret

◾ Hicret sadece fiziki bir göç değildir. Aksine ruhi, ahlaki, sosyolojik tarafları da bulunan bireysel ve davranış nitelikli bir toplumsal eylem olan hicretin terbiye edici bir yönü vardır.

◾ Bu minvalde hicret eden kişi ya da kesim, inancını yaşama imkanını yitirdiği yerden tekrar inancını yaşama alanına göç eder. Bu esasında inançtan inanca bir dönüştür.