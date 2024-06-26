Peygamberlerin ortak sünneti: Hicret
İnanç uğruna yapılan göç olan hicret, peygamberlerin ortak sünnetidir. Yurt değişim eylemi hicretin en önemli yönü ise diğer amellerimizde olduğu gibi niyettir. Bir kaçıştan ziyade İslam'ın tevhid akidesini yaşatma olarak görülen hicret, imanla aşılan zorlukları ifade eder. Peygamberlerin ortak sünneti eylem, Müslümanca bir yaşam için atılan büyük bir adımdır.
Giriş Tarihi: 26.06.2024
15:57
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
16:55
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Terk etmek, uzaklaşmak gibi anlamlardan gelen hicret kavramı esasında bir amaç uğruna bulunulan yeri terk etmek, oradan dini sebeplerle uzaklaşmak anlamını taşıyor.
◾ Dinimizde hicret,
İslam'ın yaşanmasına olanak tanınmayan bir beldeden dini hassasiyetini yaşayabilmek ve ibadetlerini özgürce eda edebilmek için uzaklaşmak demektir.
SANATIN İSLAM İLE BULUŞMASI
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Hicret sadece fiziki bir göç değildir. Aksine ruhi, ahlaki, sosyolojik tarafları da bulunan bireysel ve davranış nitelikli bir toplumsal eylem olan hicretin terbiye edici bir yönü vardır.
◾ Bu minvalde hicret eden kişi ya da
kesim, inancını yaşama imkanını yitirdiği yerden tekrar inancını yaşama alanına göç eder. Bu esasında inançtan inanca bir dönüştür.
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Rabbimizin insanlığa gönderdiği bütün peygamberler kendilerine Allah Teala'dan ulaşan vahyi toplumlarına tebliğ ederek insanları doğruya, hakikate, iyiliğe ve güzelliğe davet ettiler.
◾ Aralarından
iman edenler olsa da toplumlar evvela kendilerine gönderilen peygamberlerini reddettiler. Peygamberler ise uygun şartlar oluştuğunda hicret etmişlerdir.
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Ulu'l Azm peygamberlerden olan Hz. İbrahim (AS) kavminin yıldızlara, putlara ve yöneticilerine tapmalarını eleştirmiş ve onları doğru yola davet etmişti.
Ulu'l Azm peygamber nedir?
Sabır, gayret ve kararlılık noktasında birleşen beş peygamber Ulu'l Azm peygamber olarak anılır. Bunlar: Hz. Muhammed (SAV), Hz. Nuh (AS), Hz. İbrahim (AS), Hz. Musa (AS) ve Hz. İsa (AS) peygamberlerdir.
◾ Bunun neticesinde
Nemrut tarafında ateşe atılan Hz. İbrahim (AS), bu olayın ardından Filistin topraklarına ardından ise Mısır'a sonra Hicaz'a ve son olarak Filistin'e hicret etti.
HZ. İBRAHİM'İN HAYATI VE MUCİZELERİ
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Lut (AS) peygamber yaşadığı Filistin'den Sodom ve Gomore şehirlerine hicret ederek burada yaşayan insanlara Hak Teala'nın dinini tebliğ etti, ulaştırdı.
◾ Lakin
Sodom ve Gomore sakinleri Hz. Lut'u (AS) dinlemedi. Bunun üzerine Lut (AS) peygamber buradan hicret etti ve kısa süre sonra kavim helak edildi.
İLK MUHACİRİN YOL ARKADAŞI: HZ. LUT