Peygamberlerin ortak sünneti: Hicret

◾ Ulu'l Azm peygamberlerden olan Hz. İbrahim (AS) kavminin yıldızlara, putlara ve yöneticilerine tapmalarını eleştirmiş ve onları doğru yola davet etmişti.

Ulu'l Azm peygamber nedir?

Sabır, gayret ve kararlılık noktasında birleşen beş peygamber Ulu'l Azm peygamber olarak anılır. Bunlar: Hz. Muhammed (SAV), Hz. Nuh (AS), Hz. İbrahim (AS), Hz. Musa (AS) ve Hz. İsa (AS) peygamberlerdir.

◾ Bunun neticesinde Nemrut tarafında ateşe atılan Hz. İbrahim (AS), bu olayın ardından Filistin topraklarına ardından ise Mısır'a sonra Hicaz'a ve son olarak Filistin'e hicret etti.

HZ. İBRAHİM'İN HAYATI VE MUCİZELERİ