Musibetlere sabretmek

◾ 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen, on bir ili etkileyen, şiddeti ve kayıplardan dolayı "asrın felaketi" olarak tanımlanan depremlerin üzerinden üç yıl geçti.

◾ On binlerce kişinin vefat ettiği, on binlerce insanın yaralandığı, milyonlarca insanın ise unutamadığı 6 Şubat Depremleri milletimizin hafızasında kapanmaz bir yara açtı.