Gazze'de son durum: En az 71 bin 551 şehit

2 /23













◾ Görgü tanıkları da İsrail topçusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya beldesinin çeşitli noktalarını bombaladığını, ayrıca İsrail ordusunun, kontrolündeki alanlara yönelik saldırıların sürdüğünü belirtti. Tanıklara göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Sikke Caddesi'ne hava saldırısı düzenledi. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde de İsrail topçuları, El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki bölgelere bombardıman gerçekleştirirken, bir helikopterin de İsrail ordusunun çekildiği Deyr el-Belah'ın güneydoğusundaki alanlara ateş açtığı bildirildi.

◾ Gazze'nin güneyinde ise İsrail savaş uçaklarının, Han Yunus'un doğusunda İsrail ordusunun kontrolündeki bölgelere iki hava saldırısı düzenlediği kaydedildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında 465 Filistinli hayatını kaybetti, 1287 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 71 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazla kişinin yaralanmasına ve büyük yıkıma yol açtı. Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.