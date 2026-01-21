Gazze'de son durum: En az 71 bin 551 şehit
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten beri süren saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 551'e yükseldiğini duyurdu. Son 24 saatte 1 ölümle can kayıpları artmaya devam ederken, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana 466 kişi öldürüldü, toplamda 171 bin 372 kişi yaralandı. Yaşanan insani dram derinleşiyor.
◾ Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son 24 saatte hastanelere 1 ölü ve 7 yaralının getirildiği aktarıldı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 466 kişinin öldürüldüğü, 1294 kişinin yaralandığı kaydedildi.
◾ İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 71 bin 551'e, yaralı sayısının 171 bin 372'ye ulaştığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde hala enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda iki Filistinliyi vurarak yaraladı, bölgenin çeşitli noktalarına hava saldırıları ve topçu bombardımanı gerçekleştirdi. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki Nur el-Makusi ile 20 yaşındaki Sabır Ebu Beyd, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin batısında yer alan El-Faluca bölgesinde İsrail askerleri tarafından vurularak yaralandı.
◾ Görgü tanıkları da İsrail topçusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya beldesinin çeşitli noktalarını bombaladığını, ayrıca İsrail ordusunun, kontrolündeki alanlara yönelik saldırıların sürdüğünü belirtti. Tanıklara göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Sikke Caddesi'ne hava saldırısı düzenledi. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde de İsrail topçuları, El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki bölgelere bombardıman gerçekleştirirken, bir helikopterin de İsrail ordusunun çekildiği Deyr el-Belah'ın güneydoğusundaki alanlara ateş açtığı bildirildi.
◾ Gazze'nin güneyinde ise İsrail savaş uçaklarının, Han Yunus'un doğusunda İsrail ordusunun kontrolündeki bölgelere iki hava saldırısı düzenlediği kaydedildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında 465 Filistinli hayatını kaybetti, 1287 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 71 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazla kişinin yaralanmasına ve büyük yıkıma yol açtı. Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.
◾ İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da, Kudüs'ün kuzeyindeki Kufr Akab beldesi ile Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında açtığı ateşte Filistinli bir çocuk gözünden vuruldu. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'taki ekiplerinin, Kalendiya Mülteci Kampı'nda İsrail saldırısında plastik mermiyle gözünden yaralanan 15 yaşındaki bir çocuğa müdahale ettiği belirtildi.
◾ Açıklamada, yaralı çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Öte yandan görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenlediğini, Kufr Akab beldesi ile Kalendiya Kampı'nın ana caddesinde konuşlandığını aktardı. Tanıklar, İsrail güçlerinin araçlarda arama yaptığını ve baskın sırasında bölge sakinlerine göz yaşartıcı gaz bombaları attığını ifade etti.
◾ İsrail, Ocak 2025'te faaliyetlerini yasakladığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan merkezine girerek buradaki yapıları yıkmaya başladı.
◾ İsrail Arazi İdaresi, polis eşliğinde merkeze gelerek tahliye etmeye ve içerisindeki yapıları yıkmaya başlarken Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye geldi.
◾ Ben-Gvir, bugünün İsrail için "tarihi bir gün" olduğunu ve UNRWA'nın inşa ettiği her şeyle birlikte Kudüs'ten çıkarıldığını ileri sürdü. İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Başkan Yardımcısı Arieh King, yaptığı açıklamada, merkezin yıkım faaliyetinin Ekim 2024'te İsrail Meclisi tarafından alınan kararın uygulanması olduğunu savundu.
◾ King, İsrail'in uygulamalarına ilişkin BM'den gelen eleştirileri umursamadığını söyleyerek, "BM'nin İran'da son 2 haftadır yaşananlara ilişkin açıklama yapmadığını, sadece İsrail'e karşı çıktığını" ileri sürdü. İsrail Arazi İdaresi'nden yapılan açıklamada, UNRWA kompleksine İsrail tarafından el konulduğu belirtilerek bir planlama sürecinden sonra arazinin "kamuya hizmette" değerlendirileceği iddia edildi.