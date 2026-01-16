BM: Gazze'deki molozların temizlenmesi 7 yıl sürecek

2 /5













🔹Gazze'de 60 milyon tondan fazla moloz olduğuna işaret eden Silva, "Bu da yaklaşık 3 bin konteyner gemisinin kapasitesine denk geliyor. Gazze'de bugün ortalama her insan 30 ton molozla çevrili durumda. Bu molozun temizlenmesinin 7 yıldan fazla sürmesi muhtemel." dedi.

🔹Silva, Gazze'deki yıkımın boyutunu "inanılmaz" olarak niteleyerek, "Evler, okullar, klinikler, yollar, su ve elektrik sistemleri yerle bir olmuş. Çocuklar için günlük yaşam kayıp ve travmayla tanımlanıyor. Üç yıldır okuldan uzak kalan çocuklar, kayıp bir nesil olma riskiyle karşı karşıya." diye konuştu.