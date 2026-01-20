Gazze Dramı: Bir Babanın Umutsuz Arayışı

2 /6















"Eşim ve çocuklarımla sıradan, sade bir evde yaşıyorduk. Hayatta sahip olduğumuz tek şey o ev ve küçük hayallerimizdi. Bir gece saat 23.30'da İsrail savaş uçakları evimizi hedef aldı. Atılan yaklaşık iki tonluk bomba her şeyi yerle bir etti."

◾ Saldırıda hamile eşini ve 6 çocuğunu kaybettiğini dile getiren Hammad, kendisinin de vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşacak şekilde yaralandığını söyledi. Hastaneye kaldırıldığını ancak tedavi imkanlarının yetersiz olduğunu ifade eden Hammad, bir süre sonra ayakta durabilecek hale gelince yıkılan evine döndüğünü belirtti.

◾ Hammad, enkazda ilk olarak kardeşinin ayağını gördüğünü belirterek mahalledeki gençlerin yardımıyla kardeşi ve ailesinin naaşlarını çıkartıp defnedebildiklerini söyledi. Filistinli baba eşine ve çocuklarına ise o gün ulaşamadığını vurguladı.