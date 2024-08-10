Attâr'ın İlâhiname'sinden: Dünya baştan başa bir hasret yurdudur

Ahiret, ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişinin akabinden de ebedi devam edecek olan bir hayattır. Ahiret hayatı, Kur'ân-ı Kerim ve hadislerle anlatılır ve bu hal pek çok ayette de belirtilmiştir. Edebi eserlere de akseden bu konu olan ahiret, İranlı şair Attâr'ın eseri İlâhînâme'de de değinilmiştir. Attâr'ın İlâhiname'sinde olaylar seri halinde baba ve altı oğlu arasında geçmektedir. Eserde Attar' a göre baba ve oğulları; ruh, nefis, şeytan, akıl, bilim, fakr ve tevhiddir. Birbiriyle bağlantılı bu olaylar yirmi iki makaleden, makaleler de hikayelerden oluşmaktadır. Kitapta geçen hikayeler ile ahiret, Kur'an-ı Kerim ayetlerine benzetmelerle, bazen bir günahkâr, bazen de bir genç olarak dile getirilmiş, ahiret hayatı güzel örneklerle ifade edilmiştir. Biz de bu eserde geçen altı çizili bazı sözleri derledik.