Bir İlim ve Gönül Köprüsü: Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan

1 /6 Köklü Bir Şecere













VAV TV ekranlarında yayınlanan "Millet Kıraathanesi" programında devrin müstesna şahsiyetlerinden Prof. Dr. Mahmut Esat Coşan konuşuldu. Programa konuk olan Doç. Dr. Necdet Yılmaz, Coşan'ın ilmi mirası, akademik titizliği ve aksiyon adamı kimliği üzerine kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Programdan öne çıkan satır başları ve Mahmut Esat Coşan Hocaefendi'nin 'abidevi' hayatından notlar...

⬇⬇

🔹 Mahmud Esad Coşan'ın hikayesi, kökleri Çanakkale'ye ve Gümüşhanevi Dergahı'na giden bir aile ile başlar. Dedesi Molla Abdullah Efendi, Fatih Medreselerinde yetişmiş ve Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri'ne intisap etmiş bir alimdir. Ailenin üç oğlu da (Necati Amca'nın babası ve amcaları) Çanakkale, Filistin ve Sarıkamış'ta şehit düşmüştür. Bu "şüheda ailesi" geleneği, Coşan'ın hem vatan sevgisini hem de manevi derinliğini şekillendiren en temel unsurdur.