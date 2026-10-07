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Türkiye Uzay Ajansı, IAC 2026'da uzayda işbirliğini artırmaya yönelik iki anlaşma imzaladı

Yayınlanma Tarihi: 07.10.2026 08:59

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2026) Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin uzay ajansları ve Birleşik Krallık Uzay Ajansı (UKSA) ile iki anlaşma imzaladı.

Türkiye Uzay Ajansı, IAC 2026’da uzayda işbirliğini artırmaya yönelik iki anlaşma imzaladı

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen IAC 2026, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TUA ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Bu kapsamda, TUA kongrenin ilk iki gününde uluslararası nitelikte iki anlaşmaya imza attı.

Kongrede, Türk Devletleri Teşkilatı koordinesinde yürütülen ortak küp uydu projesindeki mevcut işbirliğinin devamı niteliğindeki çerçeve anlaşma imzalandı.

Anlaşmayla ortak çalışmaların daha ileriye taşınması ve gelecekteki uzay projelerine zemin oluşturulması hedefleniyor.

Öte yandan, TUA, UKSA ile iyi niyet anlaşması da imzaladı. Anlaşmayla uzayda ortak işbirliği ve projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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