Dünya Bankası: Karbon fiyatlandırması kamu bütçelerine 107 milyar doların üzerinde gelir sağladı

Yayınlanma Tarihi: 20.05.2026 08:25

Dünya Bankası, karbon fiyatlandırmasının 2025'te kamu bütçeleri için 107 milyar doların üzerinde kaynak sağladığını bildirdi.

Banka, "Karbon Fiyatlandırmasının Durumu ve Eğilimleri 2026" raporunu yayımladı.

Rapora göre, karbon fiyatlandırmasından elde edilen gelirler son 10 yılda 3 katına çıktı.

Bu gelirler, 2016 yılında 30 milyar doların altındayken, 2025'te kamu bütçeleri için 107 milyar doların üzerinde kaynak sağladı.

Dünya genelinde karbon fiyatlandırmasına yönelik resmi uygulama sayısı geçen yıla göre 7 artarak 87'ye ulaştı.

Tüm büyük orta gelirli ekonomiler doğrudan karbon fiyatlandırma araçlarını uygulamaya koydu ya da bu yönde planlama yaptı. Geçen yıl en önemli gelişmeler Hindistan ve Vietnam'da yaşandı.

Dünya genelindeki sera gazı emisyonlarının yüzde 29'dan fazlası artık doğrudan karbon fiyatlandırması kapsamında yer aldı.

Halihazırda geliştirme aşamasındaki uygulamaların bazı büyük gelişmekte olan ekonomilerde de hayata geçirilmesi durumunda bu oranın yaklaşık üçte bire yükselebileceği öngörüldü.

Karbon kredisi piyasalarında ise toplam karbon kredisi ihracı 2024'ten 2025'e yüzde 8 arttı.

Karbon kredisi fiyatları 2025 boyunca hafif gerilerken, bazı proje türleri primli fiyatlardan işlem görmeyi sürdürdü. Bunlar arasında uluslararası havayolları tarafından kullanılmaya uygun projeler ile yüksek derecelendirmeye sahip orman koruma ve yeniden ağaçlandırma projeleri yer aldı.

