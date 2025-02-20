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Yandex'in geliri ilk defa 1 trilyon rubleyi geçti

Yayınlanma Tarihi: Şubat 20, 2025 09:42

Rus teknoloji şirketi Yandex'in geliri 2024’te önceki yıla göre yüzde 37 artarak ilk defa 1 trilyon rublenin (yaklaşık 11,2 milyar dolar) üzerine çıktı.

Yandex’in geliri ilk defa 1 trilyon rubleyi geçti

Yandex'ten yapılan açıklamada, şirketin net karının geçen yıl 2023'e kıyasla yüzde 94 artarak 100,9 milyar rubleye ulaştığı belirtildi.

Söz konusu dönemde, şirketin gelirinin yüzde 37 artarak 1,1 trilyon rubleye yükseldiği bilgisine yer verilen açıklamada, 2025 için gelirde yüzde 30'dan fazla artış yaşanmasının beklendiği ifade edildi.

Yandex'in çatı kuruluşu Hollanda merkezli Yandex NV, geçen yıl Rusya'daki varlıklarını Rus yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma 475 milyar rubleye (yaklaşık 5,2 milyar dolar) satmıştı.

Rusya'da Yandex'in rekabet ettiği Google, Ukrayna savaşı nedeniyle internet üzerinden reklamcılık hizmetlerini durdurmuştu.

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