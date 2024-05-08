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EKONOMİ

SPK'den 5 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı

SPK’den 5 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı
Yayınlanma Tarihi: 8.5.2024 08:48:32 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 08:43

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akdeniz Yatırım Holding AŞ (AKYHO) pay piyasası ile Seyitler Kimya Sanayi AŞ (SEYKM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin, 5 kişiye borsada 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK bülteninde, Akdeniz Yatırım Holding AŞ ile Seyitler Kimya Sanayi AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uyguladığı duyuruldu.

Buna göre, Bilgi Suiistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Ali Göşmen, Gülcan Gökdal, Harun Dönmez, Murat Çiftçi ve Zübeyde Çiftçi'ye yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

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Etiketler Bilgi Suiistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Sermaye Piyasası Kurulu Zübeyde Çiftçi Harun Dönmez Murat Çiftçi Gülcan Gökdal Ali Göşmen Seyitler Kimya Sanayi AŞ Akdeniz Yatırım Holding AŞ

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