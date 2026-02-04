UniQR ile Kırgızistan’dan Gelenlere QR Kodlu Ödeme

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında düzenlenen imza töreni, MBANK Yönetim Kurulu Başkanı Işenbayev Maksatbek Beyşenbekoviç ile Morpara Genel Müdürü Hakan Özat'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İşbirliği sayesinde MBANK müşterileri, Türkiye ziyaretlerinde kendi mobil bankacılık uygulamaları TR Karekod standardı ile QR ödeme gerçekleştirebilecek.

Ödeme teknolojileri alanında faaliyet gösteren fintech markası Morpara tarafından geliştirilen UniQR, entegre edilen uluslararası finansal kuruluşların müşterilerine Türkiye'de nakit taşıma ihtiyacı olmadan, kendi bankalarının veya ödeme kuruluşlarının mobil uygulamaları üzerinden ödeme yapma imkanı sunuyor. Bu yapı, yurt dışından gelen kullanıcılar için Türkiye'de "evinde hissettiği" bir ödeme deneyimi sağlamayı hedefliyor.

UniQR sayesinde tüm işlemler mevcut POS altyapısı üzerinden, TR Karekod standardı ile, kayıtlı, izlenebilir ve regülasyonlara uyumlu biçimde gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede turizmin ülke ekonomisine katkısının şeffaf şekilde kayıt altına alınmasına da destek veriliyor.

UniQR, Türkiye'nin ulusal ödeme altyapısı olan TR Karekod'u uluslararası finans ekosistemiyle buluştururken aynı zamanda Türkiye merkezli ödeme teknolojilerinin küresel ölçekte konumlanmasına stratejik katkı sunuyor.

UniQR, işbirliği yaptığı bankalar ve ödeme kuruluşlarının kendi kullanıcılarını kendi uygulamalarında tutmalarına imkan sunarken, regülasyonlarla uyumlu ve ölçeklenebilir bir uluslararası QR ödeme modeli olarak da avantaj sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Morpara Genel Müdürü Özat, finans teknolojileri alanında Türkiye adına yenilikler sunarken, ülkenin inovasyonlarını küresel pazara açma misyonuyla UniQR'ı geliştirdiklerini belirtti.

Özat, UniQR'ın TRKarekod'u tüm dünya ile bağlantı kuran bir köprü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, Türkiye'de ödemeleri kolaylaştırırken turistlerin ödeme alışkanlıklarından kopmadan işlem yapabilmelerini sağlayabilmek. MBANK ile stratejik işbirliğimiz, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ilişkiler için önemli bir konumda. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.