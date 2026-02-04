IAC 2026 Kampüs Buluşmaları Antalya’da Gerçekleşti

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, üniversite öğrencileri ve akademisyenlere Türkiye'nin uzay vizyonu, Milli Uzay Programı hedefleri ile IAC 2026 sürecine ilişkin bilgi aktarıldı.

Türkiye Uzay Ajansı Başkan Yardımcısı Fatih Dulkan, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük uzay organizasyonlarından biri olan ve 5-9 Ekim'de Türkiye'de ilk kez düzenlenecek kongrenin, uluslararası firmaları bir araya getirerek Türkiye'nin uzay ekonomisine yön verecek önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Uzay faaliyetlerine sadece bir bilimsel macera olarak bakmadıklarını belirten Dulkan, "Uzay, milyarlarca dolarlık bir uzay ekonomisi haline geldi. Küresel uzay ekonomisinin hacmi bugün yaklaşık 600 milyar dolar civarında. Bunun 2035 yılında 1,8 trilyon doların üzerinde olması tahmin ediliyor ve hızla büyüyor. Bu yeni iş modellerinin, yeni ufukların ve yeni zenginliklerin burada olacağı anlamına geliyor. Türkiye olarak bu yeni ekonomik dalganın sadece bir alıcısı değil, güçlü bir oyuncusu olmak zorundayız." dedi.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça ise Türkiye'nin savunma sanayisindeki 20 yıllık başarı hikayesinin bir benzerinin uzay alanında yazılacağını ifade etti.

Uluslararası Uzay Kongresini yoğun bir mücadelenin ardından Türkiye'ye kazandırdıklarını dile getiren Uça, "Bugün Türkiye savunma ve havacılık sanayisinde oyun değiştiren teknolojileri geliştiriyor ve 20 yıl sonra biz inanıyoruz ki Türkiye olarak uzayda da aynı başarıyı yakalayacağız ve bu oyun değiştiren teknolojilerin uzayda sahibi olacağız." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker de bu ölçekteki uluslararası kurumlara Türkiye'yi tanıtmanın ve böylesi büyük kongreleri ülkeye kazandırmanın zorluğuna dikkati çekerek, kongrenin Türkiye'ye getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Danışmanı Emine Doğrukök tarafından IAC 2026'nın kapsamı, Uluslararası Astronotik Federasyonu (IAF) ile kongrenin yapısına ilişkin sunum gerçekleştirildi. Sunumda, bildiri hazırlama süreci, teknik ve özel oturum başvuruları ile değerlendirme kriterlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Programın devamında, Türkiye'nin ilk astronotu ve TUA Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gezeravcı, uzay alanındaki bilimsel çalışmalar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yürütülen mikro yerçekimi deneyleri ve uzay görevlerinden elde edilen kazanımlara ilişkin sunum yaptı. Etkinlik, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

