İsrail ne kadar dayanabilir?

7 Ekim 2023 tarihli Aksa Tufanı eylemiyle birlikte Hamas'ın İsrail'in ateş gücü karşısında pek dayanamayacağı ve varlık gösteremeyeceği varsayıldı. Lakin neredeyse bir yılını dolduracak çatışmalar ışığında Hamas'ın iyi direndiğini söyleyebiliriz. İsrail ise Hamas'a ulaşamayınca halkı cezalandırıyor. Bir de Hamas'ın Gazzelileri insan kalkanı olarak kullandığını ileri sürüyor. İsrail, on binlerce sivili öldürmesine rağmen kalıcı bir sonuç alamadı. Bölgesel nitelikli ya da küresel nitelikli bir savaş olmadı. İkinci bir cephe kuzey cephesi de açılmadı. Bununla birlikte son sıralarda Hizbullah Şükrü Lutuf'un intikamını almak için bir düzine füzeyi İsrail'e doğru gönderdi ve tırmanmayı arttırdı. Bu İsrail ile Hamas ile Hizbullah arasında sical savaşlarına, yıpratma savaşlarına neden olabilir. Nitekim İsrailli askeri uzman Yitzhak Brik, Gazze savaşının dipsiz kuyu olduğunu ifade etmektedir. Netanyahu'nun savaş pazarlamacılığına karşı Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'deki savaşın temelsiz bir savaş olduğunun ortaya çıktığını söylemektedir. Yani sonuçları iyi hesaplanmamış bir savaş. Netanyahu'nun hilafına Yoav Gallant, İsrail ordusunun Gazze bataklığına saplandığını düşünüyor.

Savunma Bakanı Gallant, Netanyahu'nun hayalini kurduğu kesin zaferin temelsiz bir hayal olduğunu ve Gazze Şeridinde askerlerin hedefsiz bir biçimde birer ikişer öldüğüne ya da yaralandığına parmak basıyor. Haaretz kaynaklı makalesinde Yitzhak Brik İsrail Parlamentosu Güvenlik ve Dış Politika Komitesinde konuşan Savunma Bakanı Yoav Gallant' ın ayaklarının suya değdiğini ve savaşın gayesini yitirdiğini gördüğünü yazmaktadır. Savaş amacından sapmış ve başka bir mecraya kaymıştır. Savunma Bakanı Gallant, Gazze konusunda bir uzlaşmaya varılamaması ve bunun sonucu bir bölgesel savaşın patlak vermesi durumunda İsrail'in tehlikeye düşeceğini haber vermektedir. Haaretz gazetesinde yayınlanan 'Israel Will Collapse Within a Year if the War of Attrition Against Hamas and Hezbollah Continues/Hamas ve Hizbullah'a yönelik yıpratma savaşı sürecek olursa İsrail bir yıl içinde çöker başlıklı yazıda İsrail'in dayanabileceği zaman aralığı konu edilmektedir. Tüketilen askeri ve siyasi yollar İsrail'i uçuruma sürüklüyor. Besbelli ki Netanyahu kumar oynuyor ve şahsi kariyerini bahse koyuyor. Yanlış hesapların sonucu İsrail varlıksal bir girdaba veya anafora yakalanmıştır. Buradan kurtulması neredeyse imkansız görünmektedir. Bir süre sonra dönüşü olmayan bir noktayla ulaşacaktır. Bütün çabalar onu kurtarmaya yetmeyecektir. Yitzhak Brik'e göre bir ihtimal daha var. O da Netanyahu'nun kabinesinin başka ılımlı bir kabine ile değiştirilmesi ve İsrail'ın toparlanması ve zaman kazanmasıdır. Yeni kabinenin İsrail'i bu girdaptan kurtarmasıdır.

Gallant Güvenlik ve Dış Politika Komitesinde yaptığı konuşmada şunları söylemiştir: "Kesin bir zaferden bahsedenler boş konuşmaktadır. Sözleri saçmalıktan ibarettir". 7 Ekim Aksa Tufanından beri Netanyahu Hamas'a karşı mutlak zafer kazanmaktan söz ediyor. Böylece kendisini ve ülkesini giderek bataklığa çekiyor.

Netanyahu'nun Bush gibi Allah'ın kendi yanlarında olduğunu söylemesi istidrac kabilindendir. Allah müminlerden yanadır, onlar içinde de adil olanları kayırır ve destekler. Gayri Müslimlere ve adil olmayanlara sadece süre verir. Gerçek manada hakkı ve adaleti temsil etmeyenlerin kendilerini hak tarafta ve haklı görmeleri veya hak tarafta saymaları istidractır. Mekr-i ilahiye muhatap olmaktır. Müslüman ya da gayri müslim olsun haktan sapan, kopan zümrelerin haktan yardım göreceğini sanması abesle iştigaldir ve buna istidrac derler. Adım adım tuzağa çekilme ve orada imha olma.

Gazze'den sonra İsrail ordusu Hizbullah ile de tırmandırma ve yıpratma savaşına girdi. Yine de iki tarafa da pahalıya mal olacağı için bir kara harekâtı öngörülmüyor. İsrail yedek askerlerden Hizbullah da ateş gücünden yoksun. Yine de Hizbullah'ın Litani'nin kuzeyine itilmesi için sınırlı bir kara harekâtı olabilir. Hizbullah'ın tek kazancı her zaman yaptığı propaganda savaşı olur. Lakin alacağı darbeler bu sanal zaferi de söndürebilir. Bunun için hesaplı gidiyor!

Yitzhak Brik'in öngördüğü gibi İsrail bir yıl içinde çökmeyebilir de. Lakin iki üç yıl zarfında teslim bayrağı çekebilir. Manevi alemin fısıltıları da öyle söylüyor!

Mustafa Özcan