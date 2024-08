Mossad’ın uyuyan hücreleri

İsmail Heniye'ye yönelik suikast iddialarına her gün yenileri ekleniyor. Herkes eteğindeki taşları döküyor. Lakin İran, resmi raporun bir kısmını basınla paylaştı. Buna göre Heniye'ye kaldığı ikametgaha yakın bir mesafeden saldırı düzenleniyor. İlk rivayetlerde ise aksine füzenin ülkeden ülkeye atıldığı ileri sürülmüştü. Kimileri de denizaltından atılan füzelerle kaldığı misafirhanenin vurulduğunu ileri sürmüşlerdi. Bu rivayetlerin çoğu karavana kabilinden. Saldırı silahı füze veya muhtemelen omuzdan atılan roket olabilir. Tek atışla yüzde 97 hedef tutturuluyor. İnce hesaplanmış bir suikast. İçeriden yardım almadan da gerçekleştirilemez. Peki, İsrail veya Mossad ajanları kurbanın yakınlarına kadar nasıl sızmış olabilirler? Bunun için çok önceden hazırlık yapılmış olması gerekir. Bunu dikkate alan uzmanlar İran'da pusuya yatmış uyuyan Mossad hücreleri veya timlerin varlığından söz ediyorlar. Zira sadece İsmail Heniye saldırısında değil daha önceki saldırılarda da Mossad parmağı ve bağlantısına işaret edilmiştir. Demek ki bu ülkede Mossad'ın kolları uzun. İstediğinde hedefine uzanabiliyor. New York Times gazetesi Mossad'ın aylar öncesi İsmail Heniye'nin kalacağı odaya patlayıcı bir düzenek yerleştirdiğini ve olay günü bu düzeneğin patlatıldığını ileri sürülmüştür. İngiliz gazetesi The Daily Telegraph da benzeri bir senaryoyu gündeme taşımıştır.

Bu senaryoya göre Heniye'nin orada bulunduğundan emin oldukları sırada da bu düzeneği harekete geçiriyorlar. Uzaktan patlatıyorlar. Her senaryoyu ihtiyatla karşılamamız gerektiğini gibi bu senaryo da gerçek dışı olabilir. Devrim Muhafızlarının misafirhanesinde öldürülen İsmail Heniye ve korumasıyla alakalı olarak İran Devrim Muhafızları raporu yakın bir mesafeden füze türü bir silahla hedefin vurulduğunu ifade ediyor. Bu suikastın iki ekibin ortak çalışmasının ürünü olabileceği de ifade edilmektedir. Biri füzeyi kullanıyor diğeri de yakın mesafeden yönlendiriyor! Askeri uzmanlardan Muhammed Samadi olayda kullanılan 7.5 kiloluk bombanın lazerle İsmail Heniye'nin kaldığı odaya yönlendirildiğini ifade etmektedir. Bu da ispata muhtaç bir görüştür.

4/8/2024 tarihli CNN Türk Kanalında Tunç Arslanalp'in sorularını cevaplandıran Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici suikastın Mossad hücrelerinin marifeti ve işi olabileceğini söylemiştir. İçeriden İsrail'e lojistik destek verildiğine dair birçok işaret var. Aksi takdirde Mossad ajanlarının bu kadar yakına ve mahrem bir alana sızmaları ve girmeleri söz konusu olamazdı. Mustafa Destici muhatabına suikastın ardından olayla ilgili İran'da çok sayıda kimsenin tutuklandığını da hatırlattı. Demek ki İran da kendi zafiyetini biliyor. Bununla birlikte bazı yetkililer olayın akabinde tutuklama kampanyasının olup olmadığını bilmediğini söylüyor. Bunlar kafa karıştıran detaylar. New York Times gazetesine göre İran güvenlik güçleri olayla ilgili şimdiye kadar aralarında subaylar da olmak üzere 20 kişiyi tutukladı. Misafirhane çalışanlarını sorgudan geçirdi ve bazılarını da gözaltına aldı veya zorunu ikamete tabi tuttu.

İran güvenlik yetkilileri Mossad'ın suikast timinin hala ülkede olduğunu haber veriyor. (https://www.aljazeera.net/news/2024/8/3/) Bununla birlikte İranlı kimi yetkililer New York Times ve Batılı basın yayın organlarının rivayetlerini hayal ürünü olarak değerlendiriyorlar. Lakin ortada bir cinayet var. İranlılar baştan beri olay mahalliyle alakalı şeffaf bilgi ve fotoğraf paylaşmazlarsa yabancı basının ilgisini veya merakını kamçılamış olurlar. Bu temelsiz rivayetlerini kendileri güçlendirmiş olurlar. Meseleyi dalgalanmaya ve yoruma açık hale getirirler. Saklayacakları açıkları varsa da şeffaf olamazlar.

İran Fars Haber Ajansı daha önce Haniye'nin Tahran'ın kuzey bölgesinde yar alan ikametgahına isabet eden bir füzeyle öldürüldüğünü, evin çatısının ve pencerelerinin bir kısmının çöktüğünü doğrulamıştı. Geçen Salı-Çarşamba günü Hamas ve İran, Haniye'nin Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmasının ertesinde Tahran'da kaldığı evin hedef alınmasıyla öldürüldüğünü duyurmuşlardı.

Mustafa Özcan