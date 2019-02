Zaman gelip geçerken: Kötülük nereye gitti?

Kötülük kol geziyor. Ama kimse adını koymaya yanaşmıyor.

Sorarsan, herkes hasta, hatalı, farklı, vd. Eh, o zaman da hastayı anlayışla karşılıyoruz, hatalar deseniz, hemen geçiştiriliyor, hatta modaya uyarak seviliyor falan.

Farklılık ise yıkıcı davranışları şık gösterme çabasına dönüştü... Sert bir tablo mu çizdim? Belki ama gidiş o yöne doğru. Hayır/şer, iyilik/kötülük ayrımlarının silinmeye başlaması hepimize çok pahalıya patladığını bir gün anlayabilecek miyiz? Bilemiyorum.

Ünlü bir TV dizisinin kötülük timsali cani karakterinin yalnızlık(!) içinde dertlenip ağladığı sahneyi izlerken "" diyenleri gördüm. Belki de "sorusuna cevap ararken "bu filmler, bu diziler bize ne yapıyor?" diye de sormak gerek.Evlat acıları çekerek geçen uzun bir ömür ona derin bir merhamet duygusu kazandırmıştı.Amakonusunda hiç geri adım atmaz; buayrım çizgisinden asla taviz vermezdi.Bir de "" diyenler çıktı. Tuzukuruları dünyanın gerçeklerinden iyideniyiye soyutlayarak "iyileştirme" çabaları...Nörolojik kıyafetler giyinmiş berbat bir psikolojizm.Haftanın okumaları...Herman Hesse'nin harika metniErol Göka'nın yıllar sonra yeni basımı yapılan değerli çalışmasıMathew Carr'ın İslami İspanya'nın çözülüşünü Hıristiyanlar açısından anlatan ve bunu gerçekten medeni bir Avrupa imkanının erkenden kaybedilişi olarak yorumlayanadlı kitabı...Geçen hafta koyduğum notu anlamayanlar olmuş. Belki anlamak istemeyenler demek daha doğru.ile bir uyumsuzluğum yok.Ama tek "iyi" ve leziz ekmek oymuş gibi bir hava oluşturup moda haline getirmeye karşıyım.

Merak ve heyacanla bekliyorum...

Yıllar önce seyredip çarpıldığım J.A. Lindqvist'in "Let The Right One In/ Bırak İçeri Gireyim"in DOT tarafından tiyatroya uyarlanmış halini önümüzdeki hafta izleyeceğim. (Film bizde "GirKanıma" adıyla gösterilmişti.)

Haşmet Babaoğlu - Sabah