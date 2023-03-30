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Mukabele - 8. Cüz - Mehmet Emin Ay

Yayınlanma Tarihi: 30.03.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 12:16

Kur'an-ı Kerim'in 8. cüzü, En'âm Suresi'nin 111. ayetinden başlayarak A'râf Suresi'nin 88. ayetine kadar olan bölümü ihtiva eder.

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