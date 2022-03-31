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Kur'an-ı Kerim oku, takip et! Mukabele oku, dinle...

Yayınlanma Tarihi: 31.03.2022 19:52 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 19:52

İslam, tarih, edebiyat, kültür ve sanat gibi her alana dair özgün dosyalar ile farklılığını ortaya koyan Fikriyat.com, özel çalışmaları ve dijital değişime ayak uyduran yenilikleriyle Ramazan’da da hız kesmeden yoluna devam ediyor. Ramazan’da mukabele içeriklerimiz ve Mealli Hatim podcastlerimizle bu mübarek ayı daha bereketli geçirebilir; bunun yanında kültür, sanat, edebiyat ve tarih alanındaki içeriklerimiz ve videolarımızla da her gün yeni bilgiler keşfedebilirsiniz. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun.

FİKRİYAT.COM'UN RAMAZAN İÇERİKLERİ

📌 Fikriyat.com, Ramazan başlığı altında sunduğu içeriklerle dini ve kültürel hayatımızdaki bilgileri okurlarına en doğru ve özgün biçimde ulaştırmaya çabalıyor. Ramazan'ın manevi atmosferini, özlenen eski Ramazan geleneklerini, Ramazan ile ilgili ayet ve hadisleri, alanında uzman isimlerle yapılan özel röportajları, Ramazan'ın edebiyatımıza akislerini bulabileceğiniz içeriklerle yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor.

Ramazan konulu içeriklerimizden bazıları şöyle:

👉Fikriyat özel röportaj: Ramazan ayını en verimli şekilde nasıl değerlendirebiliriz?

👉On bir ayın sultanı Ramazan'ın fazilet ve önemi

👉Kalp sağlığımız için Ramazan'da nasıl beslenmemiz gerekir?

👉Eski Ramazanlar nasıl geçerdi?

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