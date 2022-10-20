Lokman Suresi 31-34. Ayetler
Mekke döneminde nazil olan Lokman Suresi adını, 12. ve 13. ayetlerde geçen Hz. Lokman'dan (AS)...
Ahmet Aybar'ın sesinden Ahzab Suresi 1 ve 8. ayetler...
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