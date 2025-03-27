Kökçe: Türk lehçelerinde arefenin karşılığı

Rahmet ve bereket ayı, on bir ayın sultanı Ramazan ayına, arefe günü ile veda etmekteyiz. Mübarek ayın bitmesi ile bayram için hazırlıkların yapıldığı bu günü, Müslüman alemi en güzel şekilde ifa etmektedir. İşte, Türk lehçelerinde "arefe" kelimesinin karşılıkları...

➡ Azerbaycan Türkçesi'nde arefe, yerine erefe kelimesi kullanılmakta.

➡ Türkmen Türkçesi'nde arefe sözcüğü, önüsir ile karşılık buluyor.

➡ Kazak Türkçesi'nde arefe sözcüğü bastama aldı ile ile karşılık buluyor.

➡ Kırgız Türkçesi'nde de arefe sözcüğü arapa kelimesi ile karşılık bulmakta.

➡ Özbek Türkçesi'nde arefe kelimesini, arafa karşılıyor.

➡ Uygur Türkçesi'nde ise arefe kelimesini harpa karşılamakta.

➡ Karaçay-Malkar Türkçesi'nde arefe kelimesi bayramnı ile karşılık bulmakta.

➡ Kazan Tatar Türkçesi'nde arefe sözcüğü bayram aldınna ile karşılanıyor.

➡ Kırım Tatar Türkçesi'nde arefe kelimesini bayram aldı sözcüğü ile karşılanır.

➡ Başkurt Türkçesi'nde arefe kelimesi bayram aldına sözcüğü ile karşılık buluyor.

Editör: Sümeyye Tektaş

Kurgu: Günışığı Gülhan SALMA

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