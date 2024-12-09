İslam Tıp Tarihi Dersleri - Ana hatlarıyla İbn Sina'nın şaheseri: El-Kanun fi't-Tıbb - Fikriyat Akademi

Fikriyat Akademi'nin başlangıç eğitimi "İslam Tıp Tarihi Dersleri"nin beşinci bölümüyle karşınızdayız. Prof. Dr. Ahmet Ağırakça bu derste, "İbn Sina'nın şaheseri: El-Kanun fi't-Tıbbı" anlatıyor. Günlük yaşama şekli ve çalışma hayatının hastalıklara yansıması, stressiz bir hayatı, insan vücuduna iyi gelen etmenleri, Sina'nın yaşlılara tavsiyeleri ve İbn-i Sina'nın sağlık için verdiği öğütleri ele aldı.

🔹 Teorik bilgi olarak el-Kanun'u incelediğimiz zaman inanın hayretlere düşüyoruz, dehşetlere kapılıyoruz. Bu kadar bilgiyi nasıl topladı, bu kadar ayrıntılı bir şekilde insan vücudunu nasıl tarif ediyor, sinirlerin bu insan vücudunun nerelerinde, ne kadar çok olduğunu, cerrahi ameliyatları yapacak olan tabiplerin (ki belki ileride biraz bundan da bahsederiz) o operasyonu yapacağı sırada damarların olduğu yerleri çok çok iyi bilmesi gerektiğini söyler ve o operasyonu yapacağı zaman da kesinlikle insana ve sinirlere, damarlara zarar vermemesi gerektiğini ve bunlara nasıl dikkat etmesi gerektiğini anlatmaktadır.

🔹 Midenin dengeli bir şekilde hayatını sürdürmesi sıkıntılara girmemesi için üzerinde durması gereken iki husus diyor. Bir, besinler iki, düzenli bir hayat, stressiz bir hayat ki zaten biliyoruz işte biz midedeki ülserlerin vesairenin en önemli sebeplerinden birisi de strestir.

🔹 "Stressiz bir hayat nasıl mümkün olabilir?" Bunları anlatıyor. Bununla ilgili olarak yine stressiz bir hayatın iyi bir iman ile mümkün olabileceğini iman ile irtibatlandırarak stressiz bir hayatın sürmesinin mümkün olduğunu ifade etmektedir ki bir de hayvani kuvvet ve nefsani kuvvet ile ruh ve yine nefsi anlatmaktadır.

🔹 Ruhun özellikleri, nefsin özelliklerini her ne kadar insanoğluna ruhla ilgili çok ciddi bir bilgi verilmemişse de kendisinin özellikle iyi bir psikoterapist olduğundan dolayı bu konulara el atmış ve insanın ateşinin yükselmesi ile ilgili bunların da olduğu ifade ediyor.

🔹 Stresin ateşi yükseltebileceğini, aşırı üşümelerin yine mideye etki edebileceğini, mizacı bozabileceğini anlatmaktadır.

Editör: Bekir Salih Yaman

Kurgu: Ayşenur AKYOL

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