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İslam Tıp Tarihi Dersleri 6. Bölüm: İbn Sina'nın Tıbbi Buluşları

Yayınlanma Tarihi: 14.04.2025 16:23 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 16:23

Dünya tarihinin en büyük hekimlerinden biri olarak kabul edilen İbn Sina, pek çok tıbbi buluşa imza atmış bir dehaydı. İbn Sina’nın Samani Emiri’nin oğlunu tedavi yöntemi Tıp Tarihi’nde büyük bir çığır açacaktı. İslam Tıp Tarihi Dersleri’nin yeni bölümünde Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, İbn Sina’nın tıbbi buluşlarını anlatıyor.

🔹 İbn Sina'nın en önemli buluşlarından ve teşhislerinden birisi hastayı psikolojik olarak tedavi etmesidir. Bu o zamana dek kullanılan bir metod değildir. Sâmânî Emiri'nin oğlunun hastalandığı İbn Sina'ya haber verilir. Büyük hekim hastayı tedavi etmek için yanında uzun bir zaman geçirir.

🔹 Tedavi esnasında sürekli onunla sohbet eder, sürekli ona bir şeyler anlatır. Onu konuşturmaya çalışır ve hastalığının ne olduğunu teşhis ederken meseleyi anlar. Emir'in oğlunun hastalığı aslında patolojik bir hastalık değildir. Herhangi bir ağrısı, sızısı yoktur; fiziken bir farklılık taşımadığını teşhis ettikten sonra bunun farklı bir hastalık olduğunun farkına varıp ona sorular sormaya başlar.

🔹 Hastaya şehri, Buhara'yı anlatır. Buhara'nın mahallelerinden söz eder. Mahallelerde yaşayan ailelerden söz eder, sokaklarından söz ettikçe hastanın nabzının arttığını fark eder. Bazı mahallelerin ismini zikrettiğinde hastanın daha çok nabzı artar. Biraz daha olaya dikkatlice bakmak ister ve hastanın hangi mahalle, hangi sokaklar, hangi ailelerden bahsedildiğinde nabzının arttığını fark ettikçe o mahallenin, sokakların hakkında sorular sorar.

🔹 Öyle bir noktaya, bir sokağa gelir ki o sokağın adını ve orada yaşayan ailelerden bahsettiğinde nabzının alabildiğince arttığını görür. Böylece büyük deha, hastanın orada bir kızı sevdiğini teşhis eder.

Editör: Bekir Salih Yaman
Kamera: Serkan Hervenik
Kurgu: Ayşenur Akyol

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