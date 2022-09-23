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98. Bölüm - Veda Haccı: Dönüş

Yayınlanma Tarihi: 23.09.2022 17:25 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 17:24

Müslümanlar, Peygamber Efendimiz (sav) ile birlikte hacdaydı. Müminler her adımında O'nu (sav) takip ediyordu.

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