98. Bölüm - Veda Haccı: Dönüş

1. Bölüm - Zemzem
Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Müslümanlar, Peygamber Efendimiz (sav) ile birlikte hacdaydı. Müminler her adımında O'nu (sav) takip ediyordu.
Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Kabe, Hz. İbrahim (AS) ve Hz. İsmail'in (AS) beraber bina ettikleri kutsal bir yapı.
Kureyş Mekke'de yaşayan kalabalık ve kuvvetli bir aşiret idi.
Hz. Peygamber'in (SAV) amcası Abdulmuttalib, Kâ'be'ye yakın olmayı çok seviyordu.
Arap toplumu sosyal ve manevi olarak bir kurtarıcı bekliyordu.
Fil Vakası Resulullah'ın (SAV) doğumundan önce gerçekleşen ibret verici bir olay idi.