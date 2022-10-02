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94. Bölüm: Tebük Seferi

Yayınlanma Tarihi: 02.10.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022 16:50

Bu sefer Hz. Muhammed’in (SAV) son seferiydi. Aynı zamanda bu seferle birlikte Şam’da görülen veba salgını nedeniyle tarihte ilk defa karantina uygulaması yapılıyordu.

"Kendilerini bindirip (cepheye) sevk edesin diye sana geldikleri zaman, senin, "Sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum" dediğin; bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş döke döke geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur. Sorumluluk ancak, zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Bunlar, geri kalan (kadınlarla) birlikte olmaya razı oldular. Allah ta kalplerini mühürledi. Artık onlar bilmezler."
Tevbe Suresi, 92 - 93

🔸 Müslümanlara karşı savaşı kendileri alevlenlendirmelerine rağmen Müşriklerin Huneyn'de mağlup olmasının ardından imparator Heraklius, Kudüs'e giden kutsal yolu tekrar inşa ettirmişti.

🔸 Bu Kur'an'da önceden verilen haberi hatırlatıyor, Bizanslıların İranlılara karşı kesin zaferini ortaya koyuyordu. Fakat Suriye'de bir tehlikenin yerini bir diğeri alıyordu. İslam Devleti sadece bu cenahta bir tehlikeye maruzdu.

🔸 Heraklius'un Medine'ye sefer düzenleyeceği ihtimali, Kudüs'e yönelik attığı adımdan sonra daha da yükselmişti.

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