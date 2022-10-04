89. Bölüm - Mekke'nin fethi

1. Bölüm - Zemzem
Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Müşriklerin Hudeybiye Barışı'nı bozmasının ardından müminler Mekke'nin fetni için Peygamber Efendimizin (sav) önderliğinde yürüyüşe geçmişti. Kureyş Müslümanların Taif'e ilerlediğini düşünmek istese de artık gerçek karşılarındaydı.
Peygamber Efendimiz (sav) Mekke'ye girmeden önce bayrak ve sancakların kendisine getirilmesini istedi. Hepsini teker teker açtı ve seçtiği adamlar verdi. Amcası Abbas'tan vadinin en dar yerine kadar Ebu Sufyan'a eşlik etmesini ve orada durup orduyu izlemelerini istedi.
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Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Kabe, Hz. İbrahim (AS) ve Hz. İsmail'in (AS) beraber bina ettikleri kutsal bir yapı.
Kureyş Mekke'de yaşayan kalabalık ve kuvvetli bir aşiret idi.
Hz. Peygamber'in (SAV) amcası Abdulmuttalib, Kâ'be'ye yakın olmayı çok seviyordu.
Arap toplumu sosyal ve manevi olarak bir kurtarıcı bekliyordu.
Fil Vakası Resulullah'ın (SAV) doğumundan önce gerçekleşen ibret verici bir olay idi.