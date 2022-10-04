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89. Bölüm - Mekke'nin fethi

Yayınlanma Tarihi: 04.10.2022 15:39 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 15:39

Müşriklerin Hudeybiye Barışı'nı bozmasının ardından müminler Mekke'nin fetni için Peygamber Efendimizin (sav) önderliğinde yürüyüşe geçmişti. Kureyş Müslümanların Taif'e ilerlediğini düşünmek istese de artık gerçek karşılarındaydı.

Peygamber Efendimiz (sav) Mekke'ye girmeden önce bayrak ve sancakların kendisine getirilmesini istedi. Hepsini teker teker açtı ve seçtiği adamlar verdi. Amcası Abbas'tan vadinin en dar yerine kadar Ebu Sufyan'a eşlik etmesini ve orada durup orduyu izlemelerini istedi.

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