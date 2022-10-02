87. Bölüm - Ölümler ve bir doğum vaadi

1. Bölüm - Zemzem
Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Hicret’in sekizinci yılı Müslümanlar için büyük sevinçlerin yaşandığı bir yıldı. Yenilgi olarak gördükleri Hudeybiye Barışı'nın onlara neler kazandırdığını görmüşlerdi. Antlaşmanın izin verdiği ölçüde Kabe'yi ziyaret etmeye gittiklerinde Mekke'ye dönüşlerinin yakın olduğunu anlaşmışlardı.
Bu sevinçler yanında bazı üzüntüler de yaşanıyordu. Peygamber Efendimizin (sav) ailesinde meydana gelen kayıplarından ilki, kızı Zeyneb'in ölümüydü. Babası ölürken Zeyneb'in yanındaydı, damadına ve torununa teselli dolu sözler söyledi. Hz. Peygamber (sav) içine giydiği bir elbiseyi çıkardı ve onlara cenazeyi bu kumaşa sarmalarını söyledi. Daha sonra cenaze namazını kıldırdı ve mezarın başında dua etti.
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Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Kabe, Hz. İbrahim (AS) ve Hz. İsmail'in (AS) beraber bina ettikleri kutsal bir yapı.
Kureyş Mekke'de yaşayan kalabalık ve kuvvetli bir aşiret idi.
Hz. Peygamber'in (SAV) amcası Abdulmuttalib, Kâ'be'ye yakın olmayı çok seviyordu.
Arap toplumu sosyal ve manevi olarak bir kurtarıcı bekliyordu.
Fil Vakası Resulullah'ın (SAV) doğumundan önce gerçekleşen ibret verici bir olay idi.