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87. Bölüm - Ölümler ve bir doğum vaadi

Yayınlanma Tarihi: 02.10.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022 17:02

Hicret’in sekizinci yılı Müslümanlar için büyük sevinçlerin yaşandığı bir yıldı. Yenilgi olarak gördükleri Hudeybiye Barışı'nın onlara neler kazandırdığını görmüşlerdi. Antlaşmanın izin verdiği ölçüde Kabe'yi ziyaret etmeye gittiklerinde Mekke'ye dönüşlerinin yakın olduğunu anlaşmışlardı.

Bu sevinçler yanında bazı üzüntüler de yaşanıyordu. Peygamber Efendimizin (sav) ailesinde meydana gelen kayıplarından ilki, kızı Zeyneb'in ölümüydü. Babası ölürken Zeyneb'in yanındaydı, damadına ve torununa teselli dolu sözler söyledi. Hz. Peygamber (sav) içine giydiği bir elbiseyi çıkardı ve onlara cenazeyi bu kumaşa sarmalarını söyledi. Daha sonra cenaze namazını kıldırdı ve mezarın başında dua etti.

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