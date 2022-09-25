78. Bölüm: Kureyş'in yaşadığı ikilem

1. Bölüm - Zemzem
Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Peygamber Efendimiz (sav) Ramazan'ı ve onu takip eden ayı Medine'de geçirdi.
O ayın sonlarına doğru bir gece rüyasında başı tıraşlı bir şekilde kabe'ye girdiğini ve Kabe'nin anahtarını elinde tuttuğunu gördü. Ertesi gün rüyasını müminlere anlattı ve onları kendisiyle birlikte Umre yapmaya davet etti.
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Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Kabe, Hz. İbrahim (AS) ve Hz. İsmail'in (AS) beraber bina ettikleri kutsal bir yapı.
Kureyş Mekke'de yaşayan kalabalık ve kuvvetli bir aşiret idi.
Hz. Peygamber'in (SAV) amcası Abdulmuttalib, Kâ'be'ye yakın olmayı çok seviyordu.
Arap toplumu sosyal ve manevi olarak bir kurtarıcı bekliyordu.
Fil Vakası Resulullah'ın (SAV) doğumundan önce gerçekleşen ibret verici bir olay idi.