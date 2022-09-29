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76. Bölüm - Kuşatmadan sonra

Yayınlanma Tarihi: 29.09.2022 14:51 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 14:51

"Mü’minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehid olmuştur). Bir kısmı da (şehid olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Bunun böyle olması Allah’ın, doğruları, doğrulukları sebebiyle mükâfatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."

Hendek Kuşatması sırasında yaralanan Sad. bin Muaz, mescitteki hasta yatağındaydı. Daha önce Allah'a eğer düşmana karşı savaşması kaderinde varsa yoksa ona dönmesi için dua etmişti.

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