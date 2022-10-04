65. Bölüm - Şehitlerin gömülmesi

1. Bölüm - Zemzem
Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Peygamber Efendimiz uhud'da savaşın sona ermesinin ardından arkadaşlarından düzlüğe inmelerini istemiş, biri öncen Hz. Hamza'nın cesedini bulması için savaş alanına gönderilmişti. Fakat gönderilen kişi görüdüğü manzara karşısında çok şaşırmış ve Peygamber'e ne diyeceğini bilemediği için gecikmişti. Bunun üzerine Hz. Ali onun arkasından gitti.
Hz. Ali, adamı parçalanmış cesedin başında beklerken buldu. Birlikte geri döndüler. Peygamber Efendimiz (sav), kâfirlerin ne yaptığını duyunca "Gelecek sefer eğer Allah bana Kureyşlilere karşı zafer verirse, onlardan otuz cesede aynı şeyi yapacağım" dedi. Fakat bundan kısa bir süre sonra şu âyetler indi: "Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın ve eğer sabrederseniz, elbete bu, sabredenler için daha hayırlıdır" (Nahl: 126).
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Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Kabe, Hz. İbrahim (AS) ve Hz. İsmail'in (AS) beraber bina ettikleri kutsal bir yapı.
Kureyş Mekke'de yaşayan kalabalık ve kuvvetli bir aşiret idi.
Hz. Peygamber'in (SAV) amcası Abdulmuttalib, Kâ'be'ye yakın olmayı çok seviyordu.
Arap toplumu sosyal ve manevi olarak bir kurtarıcı bekliyordu.
Fil Vakası Resulullah'ın (SAV) doğumundan önce gerçekleşen ibret verici bir olay idi.