64. Bölüm: Kureyşin Vahşeti

"Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin çünkü Allah aşırı gidenler sevmez." Uhud'da savaş artık sona ermişti.

Kureyş ölüleri ve yaralıları ile meşguldü. Kayıpları büyük değildi. 3 bin kişiden 22'si ölmüştü.

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