57.Bölüm: Düzensiz saldırılar ve savaş hazırlıkları

1. Bölüm - Zemzem
Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Bedir'in ve onu izleyen küçük seferlerin sonucu Cuheyni ve Kızıldeniz'deki diğer komşu kabilelerin Medine'yle müttefik olmasıydı.
Doğu, batı ve kuzeyden kervan yollarını kontrol altına alarak Kureyşi zayıflatmak mümkün değil miydi?
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Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Kabe, Hz. İbrahim (AS) ve Hz. İsmail'in (AS) beraber bina ettikleri kutsal bir yapı.
Kureyş Mekke'de yaşayan kalabalık ve kuvvetli bir aşiret idi.
Hz. Peygamber'in (SAV) amcası Abdulmuttalib, Kâ'be'ye yakın olmayı çok seviyordu.
Arap toplumu sosyal ve manevi olarak bir kurtarıcı bekliyordu.
Fil Vakası Resulullah'ın (SAV) doğumundan önce gerçekleşen ibret verici bir olay idi.