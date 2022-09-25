57.Bölüm: Düzensiz saldırılar ve savaş hazırlıkları

Bedir'in ve onu izleyen küçük seferlerin sonucu Cuheyni ve Kızıldeniz'deki diğer komşu kabilelerin Medine'yle müttefik olmasıydı.

Doğu, batı ve kuzeyden kervan yollarını kontrol altına alarak Kureyşi zayıflatmak mümkün değil miydi?

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